To Bibi or not to Bibi: Netanyahu își joacă scaunul (și libertatea) în alegerile de azi

Secţiile de votare au fost deschise marţi în Israel pentru alegerile legislative care vor decide dacă prim-ministrul în exerciţiu Benjamin Netanyahu va continua să rămână la putere după mai mult de un deceniu sau dacă va avea loc o schimbare cu nou-venitul Benny Gantz, relatează France Presse şi Times of Israel citate de Agerpres.

Netanyahu a fost acuzat de implicare în mai multe scandaluri de corupție, care i-au minat poziția de premier. Unii observatori afirmă că o pierdere a puterii l-ar putea aduse în situația de a-și pierde și libertatea. Pe de altă parte, poziția accentuat pro-israeliană a aliatului său, Donald Trump, mutarea de către acesta a ambasadei la Ierusalim și recunoașterea suveranității israeliene asupra Înălțimilor Golan i-au adus lui Netanyahu sprijinul israelienilor conservatori.

Aproximativ 6,3 milioane de alegători sunt chemaţi să îi aleagă până la ora 22.00 locală (19.00 GMT) pe cei 120 de deputaţi care îi vor reprezenta în Knesset (parlament). Votul pare a fi un referendum pentru sau împotriva lui „Bibi”, porecla cu care toţi compatrioţii săi îl cunosc pe Netanyahu, la putere de peste 13 ani.

10.720 de secţii de votare au fost deschise la ora 7.00 (locală şi ora României - n.r.) pentru ca alegătorii eligibili să voteze pentru cel de-al 21-lea Knesset, notează Times of Israel, în ediţia electronică

Alegătorii vor putea să aleagă dintr-un număr record de 39 de partide care concurează la primele alegeri pentru Knesset din Israel după 2015. Se aşteaptă ca până la 14 partide să intre în Knesset.

Primele exit-poll-uri urmează să fie difuzate după închiderea secţiilor de votare la ora 22.00. Rezultatele oficiale sunt aşteptate în timpul nopţii.

Premierul Benjamin Netanyahu va vota la Ierusalim la ora 10.30 după ce principalul său rival, Benny Gantz, urmează să voteze la ora 8.00 în oraşul său natal Rosh Hayin.

În timp ce israelienii se aşteaptă să se îndrepte spre secţiile de votare, plajele şi mall-urile vor profita de temperaturile neobişnuit de calde şi de această sărbătoare naţională.

Potrivit unei noi iniţiative a Comitetului Electoral Central şi a Ministerului Transporturilor, transportul public interurban este gratuit până la sfârşitul zilei.

Ziua alegerilor a devenit o oportunitate pentru israelieni de a petrece timpul pe plajă, pentru un grătar alături de familie în parcurile naţionale din întreaga ţară şi de a face drumeţii de la nord la sud, precum şi de a se duce în mall-uri şi a lua parte la diverse evenimente.

