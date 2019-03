Urmele măcelului dintre români și maghiari, neșterse până astăzi. Tîrgu Mureș, 29 de ani de la „Martie Negru”

Luna martie este pentru Tîrgu Mureș luna comemorărilor și sărbătorilor. Rănile produse de Martie Negru încă nu s-au vindecat, prin urmare deși se vorbește despre iertare, faptele arată că este doar din gură, că în sufl ete a mai rămas o fărâmă de neuitare și neiertare. Cu adevărat, a iertat doar un bătrân dintr-un sat uitat de lume. E Mihăilă Cofar, cel bătut cu bestialitate, mutilat, în centrul Tîrgu Mureșului în 20 martie. Confl ictul interetnic care a avut loc între 19 martie și 21 martie 1990 este cunoscut și ca „Martie negru”. Cinci oameni și-au pierdut viața, sute de oameni au fost răniți iar conviețuirea interetnică a fost alterată. Orașul este evitat de oamenii de afaceri și mulți sunt cuprinși de frisoane când aud de Tîrgu Mureș.





22 martie 1990, dimineața în zori. Am coborât din tren în stația Tîrgu Mureș. Un polițist mi-a cerut actele și m-a întrebat ce fac în oraș. „Merg acasă”, i-am răspuns. „Aveți grijă, nu vorbiți mult!”, mi-a spus omul. Am ajuns în stația de taxi. Un șofer stătea sprijinit de mașină. Ne-am privit cu suspiciune o vreme. „Doriți un taxi?”, m-a întrebat el. „Da”. Am urcat și i-am indicat adresa. Când am ajuns aproape de centru s-a oprit și pe mine m-a cuprins teama. „Nu știu dacă putem trece pe la Grand, e numai sticlă spartă pe jos”. S-a încumetat, totuși. Când am ajuns în fața hotelului m-a cuprins groaza. Totul era devastat. L-am rugat să oprească și am coborât. Mirosea a sânge, mirosea a ură, mirosea a primejdie. Dintre cioburi a zburat o pasăre. Am urmărit-o o vreme cum se înalță spre cer. Apoi, am pornit mai departe. Am ajuns în fața blocului în care locuiau prietenii mei. Două familii: una de români, una de maghiari. Nu erau doar prietenii mei, eu i-am cunoscut ca prieteni între ei. Prieteni care și-ar fi dat unul altuia ultima bucată de pâine. „La care să merg?” Locuiau pe același palier. Am stat o vreme. Nu se auzea niciun zgomot de nicăieri. Am întins degetul către soneria de la Ildi. M-am răzgândit. Am sunat la Ion. Cineva s-a uitat pe vizor. M-am mirat. Ei nu se uitau niciodată pe vizor. Ușa s-a deschis atât cât a permis lanțul. M-a văzut și l-a scos.

Am intrat. După ușă era un topor. A ieșit și Silvia din dormitor. „De ce-ai venit pe vremea asta?”, m-a întrebat Ion. Am intrat, ca de obicei, în bucătărie. „Sunteți bine?”, i-am întrebat. Au dat cu amărăciune din cap. „Ildi cum e?” Au ridicat din umeri. M-am ridicat și am ieșit. Am sunat la ușa cealaltă. Tot așa, o privire pe vizor, ușa întredeschisă. Altădată, cum deschidea ușa striga: „Cristi, hai că a venit tanti Cora!”. Cristi era băiatul lor, botezat românește. Acum nu a strigat, dar mi-a deschis larg ușa. Lângă pantofii aranjați ordonat am văzut toporul. „Nu-ți fie frică, e doar să ne apărăm”. „De cine?” A plecat ochii. „De Silvia, de Ion?” „Nu, nu de ei.” „Atunci, de cine?” A suspinat. Știam ce vrea să spună, dar nu îndrăznea. Pentru că niciodată nu ar fi spus că-i este teamă de români. „Hai să mergem dincolo, la Silvia, să bem o cafea!”, am propus eu. A dat din cap că nu.

FOTO: Mihăilă Cofar, prăbușit la pământ, este bătut cu bestialitate

Nu știam ce să fac, la care să plec, la care să rămân. Îmi venea să mă pun pe hol, între apartamentele lor. „E o mare rușine ce s-a întâmplat. Și Csaba și Ion au ieșit aseară cu toporul în mână pe hol. Acolo s-au întâlnit. Nici nu au știut ce să spună”, mi-a povestit Ildi. Lacrimile îi curgeau șiroaie, i se împleteau sub bărbie „Dacă știam că vii îți făceam prăjitură cu mere”, mi-a spus ea încet. Am prins-o în brațe și am stat așa o vreme. Apoi m-am dus la ușă. Am intrat dincolo și i-am găsit, pe Silvia și Ion, în bucătărie așa cum i-am lăsat. I-am luat în brațe și am început toți trei să plângem. „Nimeni, niciodată nu va putea șterge asta”, a spus Ion. „Ei sunt bine?”, m-a întrebat Silvia. „Nu, cred că nimeni nu mai e bine acum”, am spus.

Cifre seci

Documentele oficiale dau o definiție seacă pentru tragedia care a avut loc atunci din motive care nu se cunosc nici astăzi: conflictul interetnic de la Târgu Mureș s-a concretizat în confruntările grave care au avut loc între 19 martie și 21 martie 1990 la Tîrgu Mureș, în urma cărora cinci oameni și-au pierdut viața, sute de oameni au fost brutalizați și răniți, iar conviețuirea interetnică în Tîrgu Mureș a fost alterată considerabil pentru o perioadă de timp. Dan Petru, procurorul care s-a ocupat de caz, a spus: „Ce s-a întâmplat la Mureş nu are nicio legătură cu spontaneitatea”. Desigur, nu are. Nu întâmplător la hotelul Grand erau cazați cu câteva zile înainte jurnaliști străini care au transmis evenimentele după dictare. Și imaginile.

Provocări și repetiții

În luna ianuarie, șefii FSN au decis că liceele Alexandru Papiu Ilarian și Bolyai Farkas, începând cu 1 septembrie, vor funcționa cu limba de predare română, respectiv, maghiară. Pe motiv că așa au cerut părinții și elevii. Elevii români și profesorii de la Bolyai au protestat față de decizia de separare. Elevii maghiari și profesorii au intrat în grevă, ei voiau separarea. Lor li s-au alăturat studenții maghiari de la Institutul de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș.

În 10 februarie, aproape 100.000 de etnici maghiari au participat la un marș al tăcerii, ținând în mână o carte și o lumânare. Participanții cereau reînființarea Universității Bolyai din Cluj, reorganizarea rețelei de școli cu predare în limba maghiară, dreptul de a folosi liber limba maghiară, un minister al naționalităților și altele.

În 15 martie, în localitățile în care trăiau mai mulți maghiari s-a aniversat, pentru prima dată, Revoluția maghiară antihabsburgică de la 1848, evenimente la care au participat și oficialități din Ungaria. Potrivit comunicatelor date de autorități, „cetățeni din Ungaria și cetățeni de etnie maghiară din România au arborat, ostentativ, însemne și drapele ungare, au înlocuit inscripții în limba română și au instigat populația românească prin lozinci și cântece provocatoare.”

În 16 martie, la Farmacia nr. 28 din cartierul Tudor a avut loc un incident. Șefa farmaciei, Kormoczy, a înlocuit firma în limba română cu cea în limba maghiară și a refuzat să-i mai servească pe români. Aceștia au protestat. Nagy Samuel a intrat într-o coloană de manifestanți români și a rănit 14 persoane.

Câteva sute de români s-au adunat în fața farmaciei și au scandat lozinci antimaghiare, au șters denumirea în limba maghiară. Apoi, i-au agresat pe câțiva maghiari, iar scena a fost filmată de jurnaliști din Ungaria. Poliția a intervenit foarte târziu.

FOTO: Suto Andras a rămas fără un ochi

Orașul baricadat, izolat

În dimineața de 19 martie la ora 8 s-a întrunit Biroul județean al CPUN. Peste două ore, manifestanții români au cerut demisiile lui Kincses Elod, Tokes Andras și a lui Kiraly Karoly. Dintre toți trei, doar Kincses Elod era în oraș. El și-a dat demisia. În jurul orei 15, peste 100 de maghiari s-au adunat în fața clădirii din strada Bolyai nr. 30, unde era sediul mai multor partide politice (PNL, PNȚ etc.), dar și al UDMR, cu gândul să-l reinstaureze pe Kincses. În același timp, transportați cu mai multe autobuze de la Reghin, Hodac, Ibănești, Toaca și alte localități din zona superioară a Mureșului, au ajuns în oraș sute de români. S-au întâlnit cu maghiarii în fața sediului partidelor și s-au luat la bătaie.

În dimineața zilei următoare, în 20 martie, taberele s-au regrupat. Maghiarii au primit ajutoare. 10.000 de persoane au fost aduse din zona Sovata și de pe Valea Nirajului, din Acățari, Miercurea Nirajului, Eremitu. Au ocupat tot centrul. Românii erau cam 4000 și ocupau și ei o parte din centru, spre nord.

După prânz, maghiarii au ocupat clădirile Prefecturii și Primăriei. O autobasculantă condusă de Marin Preda a intrat în scările Catedralei Mici după ce șoferul, atacat cu pietre, a pierdut controlul volanului. A lovit un stâlp de înaltă tensiune care a accidentat mortal, în cădere, două persoane: Teodor Rusu și Kiss Zoltan. În comuna Ernei, mai multe autobuze cu români de pe Valea Mureșului și a Gurghiului au fost oprite, incendiate, iar oamenii au fost bătuți.

Maghiarii au mai primit ajutoare în jurul orei 20. Alte trei camioane pline de maghiari înarmați cu bâte, topoare, cuțite au ajuns în oraș și au incendiat autobuzele românilor. Și i-au bătut. Acum urmează scena care a făcut înconjurul lumii. Presa internațională, care era cazată la Hotel Grand, exact locul unde au avut loc confruntările, a dat imagini cu un bărbat căzut care era bătut cu bestialitate. Bărbatul era prezentat drept maghiar deoarece purta un pulover verde. De fapt, cel agresat era Mihăilă Cofar. Imaginile au fost furnizate de un cameraman irlandez și au au fost redate și comentate până în momentul în care a fost dezvăluită identitatea celui bătut chiar și atunci când era căzut la pământ și nu mai mișca: un român din Ibănești.

