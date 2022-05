Tipuri de pește: ce e sănătos și ce e de evitat?

Dar mai există și această îngrijorare cu privire la mediu și alegerea fructelor de mare care sunt durabile. Așa că, dacă adesea te uiți pe meniu și te gândești ce e bun pentru mine și pentru planetă, iată câteva sfaturi despre cel mai sănătos pește de mâncat când vine vorba de durabilitate, conținut de mercur și beneficii nutriționale.

Cinci dintre cei mai sănătoși pești de mâncat

Macrou de Atlantic

Această specie este un pește cu creștere rapidă, ceea ce înseamnă că se poate repopula cu ușurință și poate gestiona cantități mai mari de pescuit. Echipamentul folosit pentru a prinde tipuri de macrou de Atlantic este eficient și nu poate provoca distrugeri majore de habitat, un alt motiv pentru care acest tip este o alegere prietenoasă cu oceanul. Acest pește cu aromă puternică este bogat în omega-3 sănătoși pentru inimă, o sursă bună de proteine ​​– care oferă 20 de grame într-un file – și se împerechează bine cu condimente îndrăznețe.

Somon, prins sălbatic (inclusiv conservat)

Somonul capturat sălbatic are un conținut scăzut de contaminanți, inclusiv mercur și plumb. Și unele tipuri de somon, cum ar fi cel roz și roșcat, din pescuitul bine gestionat din întreaga lume, are mai puține conținuturi de mercur și plumb. Acest somon este mai sănătos (vine cu mai mult de 1.500 mg de omega-3 per porție) și poartă puțini contaminanți, fiind mai durabil.

Cumpărarea somonului la conservă reprezintă, de asemenea, o modalitate mai accesibilă de a include aceste fructe de mare sănătoase în dieta ta. Somonul conservat nu este doar o sursă excelentă de grăsimi omega-3, ci și una dintre cele mai bune surse de calciu nelactat. O porție are 18% din nevoile tale zilnice.

Sardine, prinse sălbatic (inclusiv conservate)

Sardina se înscrie pe multe liste de superalimente și asta din motive întemeiate. Conține aproape 1.200 mg de grăsimi omega-3 per porție și este unul dintre puținele alimente care sunt în mod natural bogate în vitamina D. Mulți pești precum hering, sardine și șprot sunt, de asemenea, în aceeași familie cu sardinele . Este, de asemenea, unul dintre puținele alimente bogate în calciu în mod natural, împachetând 33% din necesarul zilnic per porție.

Rapide în a se reproduce, sardinele din Pacific au revenit în ultima vreme după pescuitul excesiv, cât și după un colaps natural în anii 1940.

Păstrăvul curcubeu

Păstrăvul curcubeu este unul dintre cei mai buni pești de mâncat. Păstrăvul se situează sub somonul roz din conservă când vine vorba de conținutul de omega-3 și este o sursă bună de potasiu , seleniu și vitamina B6, oferind în același timp mai mult de o zi de vitamina B12.

Păstrăvul de lac este o alternativă excelentă atunci când provine din locurile potrivite.

Hering

Heringul este un aliment de bază din dieta nordică și din motive întemeiate – are un conținut mai mare de omega-3 decât sardinele, păstrăvul și macroul. De asemenea, hering este o sursă excelentă de vitamina D și seleniu. Vei găsi de obicei hering care a fost conservat sau afumat în meniurile restaurantelor, dar poate fi și consumat proaspăt.

Recomandăm să cumperi hering prins cu plase pungă sau prins cu plase de branhie.

Pești de evitat

Ton roșu

World Wildlife Fund a plasat tonul roșu pe lista sa de specii pe cale de dispariție, iar Seafood Watch avertizează că populațiile lor sunt epuizate și suprapescuite. Tonul roșu are un nivel ridicat de mercur, fiind recomandat să nu consumi mai mult de 1 porție pe lună din acest pește.

Somon, crescut în țarcuri

Majoritatea somonilor de crescătorie sunt crescuți în țarcuri strânse, cu plase deschise, adesea pline de paraziți și boli care amenință somonul sălbatic care încearcă să înoate până la apele sale ancestrale de icre. Somonului de crescătorie cu plasă deschisă i se administrează adesea antibiotice pentru a combate bolile, iar hrana și deșeurile lor poluează oceanul.

Halibut, prins sălbatic

Acest pește crește și se maturizează lent (traiește până la 50 de ani), deci este susceptibil la pescuit excesiv.