Ţinute de zi cu blugi: tips & tricks ca să le alcătuieşti uşor

Dacă îţi doreşti să alcătuieşti ţinute de zi uşor şi fără să pierzi prea mult timp, atunci este o idee bună să te bazezi pe haine uşor de asortat, versatile şi confortabile. Un exemplu excelent îl reprezintă blugii. Blugii sunt o piesă celebra în întreaga lume şi este sigur că nu se vor demoda curând.

Descoperă câteva tips & tricks pentru a alcătui cele mai cool ţinute de zi cu blugi:

Blugi şi sacou

Blugii de damă se asortează perfect cu sacourile, în special dacă îţi doreşti o ţinută office, pe care să o poţi purta la birou sau la un prânz de afaceri. Dacă vrei un outfit confortabil, optează pentru blugi de damă cu croi lejer, precum modelele boot cut sau straight. În cazul în care vrei o ţinută ceva mai elegantă, încearcă blugi de damă skinny, care merg perfect cu pantofi cu toc sau cizme înalte.

Ca să nu încarci ţinută cu o singură culoare, nu combina sacouri albastre cu jeanşi de aceeaşi culoare. Poţi opta pentru sacouri bej, negre, albe sau chiar sacouri colorate, în tonuri de roz, portocaliu sau roşu.

Ţinutele cu blugi şi sacou se pot completa cu tricouri uni, maiouri, cămăşi, dar şi cu accesorii precum lanţurile lungi din aur sau argint, pălăriile sau broşele.

Blugi şi cămaşa

Un outfit perfect pentru birou sau ţinute elegante de zi este cel alcătuit din blugi şi cămaşa. Optează pentru blugi de damă din denim albastru, fie închis, fie deschis, pe care să îi asortezi cu cămăşi din bumbac sau satin. Dacă îţi doreşti un look fresh, de vară, combina blugii evazaţi cu cămăşi colorate din satin. Pentru un look office, asortează blugi skinny sau boyfriend cu cămăşi din bumbac bleu, albe sau roz. Poţi băga cămaşa în blugi şi să adaugi o curea din piele pentru un look classy.

Ţinutele alcătuite din blugi şi cămaşa se pot accesoriza cu eşarfe, ochelari de soare, genţi elegante, dar şi cu brăţări sau cercei din aur ori argint. Nu uita să optezi pentru pantofii potriviţi. Vara, poţi alege sandale cu talpa ortopedică sau balerini, iar în sezonul rece, poţi opta pentru cizme cu toc, botine sau ghete de piele.

Blugi şi pulovere din caşmir

În sezonul rece, poţi alcătui ţinute perfecte cu doar două piese de bază: blugii şi puloverele. Alege blugi de damă din denim gros, albastru sau negru, pe care să îi asortezi cu pulovere din lână sau caşmir. Puloverele din materiale de calitate, precum lâna şi caşmirul, te vor ajuta să creezi un look elegant şi delicat. În plus, acestea rezista excelent în timp, aşa că le vei putea purta ani în şir.

Cele mai potrivite puloverele pentru un look de zi desăvârşit sunt cele cu mânecă lungă şi decolteu în V sau decolteu tip bărcuţa. Alege orice fel de nuanţe doreşti pentru pulovere, deoarece blugii se pot combina uşor cu o mulţime de culori.

De asemenea, nu uita să completezi ţinută cu accesorii delicate, precum brăţările, cerceii, eşarfele sau pălăriile.

Blugi şi geacă de piele

O combinaţie perfectă pentru sezonul rece sau pentru serile răcoroase de vară este cea alcătuită din blugi şi geci de piele. Dacă îţi doreşti un look de zi uşor de realizat, alege blugi din denim albastru, skinny, evazaţi sau boyfriend, pe care să îi combini cu un tricou cu decolteu în V şi o geacă de piele. În funcţie de sezon, poţi opta pentru balerini, sandale cu toc, pantofi stiletto, cizme sau botine.

Blugii sunt într-adevăr vedeta ţinutelor de zi. Îi poţi asorta în zeci, sute de moduri, sunt confortabili, se pot purta atât iarnă, cât şi vara, iar în magazinele de profil găseşti o mulţime de modele din care să alegi.