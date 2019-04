România este vizată! Timmermans: „Avertizez Guvernul României să nu...”

Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Franz Timmermans, avertizează Guvernul României să nu întreprindă acțiuni care să pună în pericol sistemul judiciar.





Frans Timmermans, prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, a declarat miercuri că avertizează Guvernul de la Bucureşti să nu întreprindă acţiuni care să afecteze sistemul judiciar, menţionând că a avut numeroase discuţii cu prmeierul Viorica Dăncilă în ultimele două luni, scrie G4media.

El a vorbit și despre proiectul de OUG pentru modificarea Codului Penal și a spus că în ultimele 10 zile Comisia Europeană „a facut tot ce a putut pentru a convinge guvernul României sa nu mearga in aceasta directie”, confirmând informațiile din ultimele două săptămâni potrivit cărora PSD și Liviu Dragnea fac presiuni majore asupra guvernului pentru OUG.

„Situaţia din România. Am informat Colegiul cu privire la situaţia din România. România trebuie să revină urgent la un proces de reformă şi să se abţină de la orice măsuri care ar putea să ducă la un regres al tuturor lucrurilor realizate în ultimii ani. Aş vrea să avertizez Guvernul român să nu întreprindă acţiuni care să afecteze sistemul judiciar”, a declarat prim-vicepreşedintele CE.

Acesta a mai declarat că încă nu a ajuns la concluzia că România ar fi intrat din nou pe calea cea bună.

„Am avut mai multe întâlniri şi convorbiri cu doamna Dăncilă, în ultimele două luni pe subiect. Am început mecanismele tehnice pe MCV. Am zis că a vorbit de dragul vorbei nu e suficiet, că avem nevoie de măsuri concrete şi trebuie să apare cât mai curând. MCV transpunerea directivei PIF, directiva privind prezumţia de nevinovăţie, confiscarea extinsă a averilor şi Secţia de anchetare a magistraţilor. Din păcate, nu am putut trage concluzia că România se află din nou pe calea cea bună. Dacă aceste probleme nu sunt rezolvate, atunci CE trebuie să facă ceva concret”, a mai spus Timmermans.

