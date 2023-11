Theo Rose, în lacrimi. Vedeta nu s-a putut abține în fața fanilor

Theo Rose a reușit să își surprindă din nou fanii. Vedeta a trecut printr-o situație deloc confortabilă în timpul filmărilor. Cu toate că se află în postura de postura de antrenor în cadrul emisiunii Vocea României, aceasta s-a lăsat copleșită de emoții, dând frâu liber lacrimilor.

Theo Rose a plâns pe platourile de filmare

Totul a avut loc în cadrul ediției din 24 noiembrie 2023 a emisiunii. Theo Rose a asistat la un moment extrem de emoționant. Astfel, artista a izbucnit în lacrimi.

De altfel, toți antrenorii de la Vocea României au fost emoționați de unul dintre duetele puse în scenă de concurenți. Este vorba despre participanții Leon Mureșan, Alexandra Sîrghi și Marinică Burcea.

Leon Mureșan a fost primul care a urcat pe scenă, interpretând piesa I Can’t Dance. De asemenea, după acesta a cântat Alexandra Sîrgi, cu melodia Bang Bang. Marinică Burcea a fost ultimul concurent urcat pe scenă. Theo Rose și colegii ei au fost impresionați de restațiile acestora.

Horia Brenciu, la fel de emoționat

Piesa The Show Must Go On, interpretată la Vocea României a fost cea care i-a emoționat pe antrenori. Horia Brenciu și Theo au fost cei care au dat frâu liber lacrimilor.

„ Îmi place mult de tine, mult! Tu habar nu ai câte poți să faci în viața asta și sunt convinsă că, dacă aici nu te-ai descurcat tot timpul la nivelul maxim la care te-ai putea descurca, e pentru că tu, până acum, nu ai fost obișnuit să speri la foarte mult, dar eu cred că, de azi înainte, ar trebui să înveți!”, a afirmat Theo Rose, plângând.

Theo Rose a plâns și în alte momente din cadrul show-ului

Cu toate că au fost impresionați de prestația respectivă, concurentul ales să meargă mai departe cu alt antrenor. Nu e prima dată când artista se lasă copleșită de emoții, în cadrul emisiunii Vocea României. Cântăreața a trecut printr-un moment extrem de sensibil pe platourile de filmare, ajungând să izbucnească în lacrimi după comentariile colegei de breaslă, Irina Rimes. Cele două au lămurit ulterior situația.