Autoritarul președinte Aleksandr Lukașenko i-a atacat pe demonstranți cu grenade, gloanțe de cauciuc și gaze lacrimogene în urma alegerilor de duminică – un scrutin ale cărui rezultate, în opinia criticilor din țară, dar și din exterior, au fost frauduloase. Lukașenko, aflat la putere din 1994, a declarat că a primit peste 80% din voturi.

Principala contracandidată a lui Lukașenko, Svetlana Tihanovskaia, se află acum în Lituania, potrivit declarațiilor ministrului lituanian de externe, Linas Linkevicius. Marți, pe Twitter, el a declarat că Tihanovskaia “se află în siguranță“.

Oameni ai campaniei opozantei au declarat pentru Tut.by, un portal de presă independent din Belarus, că ea a acceptat să părăsească țara în urma unui acord convenit cu autoritățile vizând eliberarea Mariei Moroz, șefa campaniei sale electorale, care a fost arestată în ajunul alegerilor de duminică. Se pare că, în prezent, Moroz se află în Lituania, împreună cu Tihanovskaia.

“Svetlana nu are de ales. Autoritățile belaruse au dat-o afară din țară. Important este însă faptul că e liberă și în viață“, a declarat pentru același portal Olga Kovalkova, o membră a campaniei electorale a Svetlanei Tihanovskaia.

Ulterior, Tihanovaskaia a transmis un emoționat mesaj pe YouTube, înregistrat în Lituania, în care pare să spună că a părăsit Belarusul pentru siguranța copiilor săi.

“Am crezut că această campanie electorală mă face puternică și îmi oferă forța de a sta în fața oricărui obstacol, dar poate că rămân aceeași femeie slabă care am fost la început”, a spus ea în video-mesaj. “Am luat o decizie foarte grea. Am luat-o absolut singură – fără intervenția prietenilor și fără ca susținătorii mei sau soțul să mă influențeze în vreun fel. Știu că mulți oameni mă vor înțelege, mulți mă vor judeca și mulți mă vor urî, dar D-zeu te iartă pentru o hotărâre precum cea pe care am luat-o eu. De aceea vă spun, dragii mei, aveți grijă de voi, vă rog. Ceea ce se întâmplă acum nu merită vreo viață pierdută. Copiii sunt cel mai important lucru din viața noastră”.

Într-un al doilea video-mesaj transmis cu o oră mai târziu, Tihanovskaia a vorbit cu o voce calmă și părea să citească o declarație pregătită dinainte. Ea le-a cerut susținătorilor să nu mai protesteze și a spus: “Oamenii din Belarus și-au exprimat opțiunea“ la alegeri.

Luni seara, în apropierea stației de metrou Pușkinskaia din Minsk, câteva sute de protestatari au încercat să ridice baricade, dar au fost împrăștiați de poliție. O serie de imagini îi arată pe polițiști alergând după protestatari.

Luni seara, Ministerul belarus de Interne a anunțat că, în cursul ciocnirilor cu forțele de securitate, un protestatar a fost omorât după ce un “exloziv care nu a putut fi identificat“ i-a explodat în mână. Potrivit unor organizații pentru drepturile omului, un alt protestatar a murit în momentul când o mașină a poliției a trecut peste el, dar oficialii guvernului au negat informația.

(Articol de Isabelle Khurshudyan)

Traducerea: Rador