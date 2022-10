The Hill: Cum ar putea răspunde SUA la un atac nuclear al Rusiei în Ucraina

Administrația Biden afirmă că nu există semne că Kremlinul a făcut mișcări în direcția unui atac nuclear – și că Washingtonul nu și-a schimbat propria poziție nucleară. Însă experții spun că potențialele opțiuni de răspuns ale SUA s-ar putea transforma într-un scenariu foarte real, având în vedere campania militară eșuată a Rusiei și un Putin din ce în ce mai frustrat.

Mark Cancian, un fost oficial al Pentagonului devenit expert în apărare la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, a declarat că un răspuns american la un atac major al Rusiei ar fi dublu – unul militar și unul diplomatic. „Dacă ucrainenii ar continua să lupte, am intensifica fluxul de ajutoare și probabil că am scoate mănușile” în ceea ce privește armele furnizate Kievului, a declarat el pentru The Hill.

În fruntea listei de dorințe a Ucrainei se află sistemul de rachete tactice al armatei (ATACMS), o rachetă sol-sol care lovi de patru ori mai departe decât tot ce are acum Kievul în lupta sa împotriva Rusiei. Ucraina a făcut presiuni asupra SUA pentru acest sistem de luni de zile, dar Washingtonul a ezitat să îl furnizeze de teamă că ar putea escalada conflictul, scrie The Hill.

Sisteme de atac avansate, care pot lovi Moscova

Cu toate acestea, în cazul în care Moscova ar folosi o armă nucleară tactică asupra trupelor ucrainene sau a civililor, sau chiar ar detona un astfel de dispozitiv departe de zonele populate, Cancian a prezis că administrația ar permite în cele din urmă Ucrainei să aibă ATACMS sau „orice altceva ar dori” pentru a ataca țintele rusești.

Între timp, pe plan diplomatic, utilizarea de către Rusia a armelor nucleare ar putea foarte bine să determine țări precum India, China și Turcia – aceasta din urmă un aliat NATO – să pună presiune asupra lui Putin din punct de vedere economic, potrivit lui Cancian. „Un atac nuclear le-ar pune într-adevăr, cred, sub o mare presiune pentru a merge împreună cu sancțiunile și pentru a adopta o linie mai dură față de Rusia, astfel încât Rusia ar pierde aceste linii de salvare de care s-a agățat și pe care le-a întreținut”, a spus el.

Laura Cooper, adjunctul asistentului secretarului adjunct al Apărării pentru Rusia, Ucraina și Eurasia, a declarat marți că oficialii americani „s-au consultat în mod continuu cu aliații cu privire la amenințarea Rusiei, iar amenințarea nucleară pe care o reprezintă Rusia este doar un aspect al acesteia și, cu siguranță, cadrul NATO este principalul nostru forum de consultare pe aceste teme”.

Austria s-a oferit să fie teren de negociere

Un oficial austriac a declarat pentru The Hill că Austria și-a oferit țara ca teren neutru pentru negocieri dificile și că este pregătită să găzduiască discuții de descaladare și să mențină canalele cu Rusia.

Deși discursul televizat la nivel național al lui Vladimir Putin de luna trecută nu a fost prima dată când acesta a evocat spectrul războiului nuclear, actuali și foști oficiali americani au tras noi semnale de alarmă cu privire la retorica nucleară din ce în ce mai belicoasă a Kremlinului, în timp ce acesta încearcă să anexeze patru regiuni din Ucraina. Putin a amenințat la 21 august că Moscova își va folosi arsenalul nuclear masiv pentru a proteja teritoriul rusesc sau populația sa – ceea ce ar putea include acum cele patru regiuni ucrainene ocupate de Rusia. Cu toate acestea, atât Kievul, cât și Washingtonul au declarat că nu vor fi descurajați de continuarea luptelor pentru a recupera aceste regiuni.

Secretarul apărării Lloyd Austin, într-un interviu cu CNN difuzat duminică, a declarat că, deși nu a văzut informații care să sugereze că liderul rus a ales să folosească arme nucleare, „nu există niciun control asupra domnului Putin”. „Pentru a fi clar, tipul care ia această decizie, adică, este un singur om”, a spus Austin.

Mesaj clar: Dacă folosești o armă nucleară, este o tactică sinucigașă

John Kirby, coordonatorul pentru comunicare strategică al Consiliului de Securitate Națională, a declarat luni că SUA urmărește „îndeaproape” activitatea Rusiei la centrala electrică Zaporojie – o altă locație pe care Putin ar putea alege să o atace pentru a intensifica războiul. Iar fostul consilier pentru securitate națională H.R. McMaster a declarat duminică că Putin se află „sub o presiune extremă” din cauza eșecurilor de pe câmpul de luptă și a protestelor interne față de un ordin de mobilizare care ar putea trimite sute de mii de recruți pe front.

„Cred că mesajul către [Putin] este: Dacă folosești o armă nucleară, este o tactică sinucigașă. Iar răspunsul din partea NATO și a Statelor Unite nu trebuie să fie nuclear”, a declarat McMaster pentru Margaret Brennan, prezentatoarea emisiunii „Face the Nation” de la CBS.

Videoul buclucaș

Temerile au fost alimentate și mai mult în această săptămână, când a apărut o înregistrare video online cu un tren din Rusia care pare să transporte echipamente de la o unitate militară a Kremlinului care se ocupă de arme nucleare. Înregistrarea video, pe care oficialii Pentagonului nu au putut să o confirme, arată vehicule militare care ar aparține celei de-a 12-a Direcții principale secrete a Ministerului rus al Apărării și care sunt transportate în tren, potrivit lui Konrad Muzyka, un analist în domeniul aerospațial și al apărării axat pe Rusia și Belarus.

Unitatea de la Kremlin este responsabilă pentru munițiile nucleare, depozitarea, întreținerea, transportul și eliberarea acestora, a scris Muzyka duminică pe Twitter.

„Am văzut aceste rapoarte. Nu am nimic care să le confirme”, a declarat Laura Cooper marți reporterilor, când a fost întrebată despre acest videoclip.

Nu sunt semne clare că Putin și-a schimbat poziția

Presată să spună dacă Pentagonul a văzut ceva care să indice că Rusia are în vedere utilizarea armelor nucleare, ea a spus că oficialii „au auzit cu siguranță zăngăniturile de sabie din partea lui Putin”, dar „nu văd niciun semn care să ne determine să ne modificăm poziția”. Cooper a refuzat, de asemenea, să răspundă la întrebările dacă SUA au văzut vreo mișcare a forțelor nucleare ale Rusiei, invocând protecția surselor serviciilor de informații americane.

Deocamdată, SUA vor răspunde agresiunii rusești continuând să trimită arme și alte ajutoare în Ucraina, inclusiv încă patru dintre sistemele avansate de rachete pe care Kievul le-a creditat ca fiind de mare ajutor pentru ofensiva sa începută la începutul acestei luni. Sistemele de rachete de artilerie de înaltă mobilitate care vor fi livrate în curând – folosite de ucraineni pentru a ținti poduri, drumuri și zone de depozitare a munițiilor pe care Rusia le folosește pentru a-și aproviziona forțele – fac parte dintr-un nou pachet de ajutor de 625 de milioane de dolari, anunțat marți.

Întrebată dacă Statele Unite ale Americii vor furniza ceva pentru a-i ajuta pe ucraineni să se protejeze împotriva unui posibil atac nuclear, Cooper a declarat că Washingtonul a furnizat deja „o cantitate considerabilă de echipamente de protecție împotriva amenințărilor chimice, biologice și radiologice”.