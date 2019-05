Voit sau nu, Rechizitoriul împărtășește teza lui Ion Iliescu a „Vidului de putere”. România lui Cristoiu

Așa cum scriam în numărul anterior, Rechizitoriul din așa-zisul Dosar al Revoluției se constituie într-un Document prin care Statul român își asumă oficial un punct de vedere asupra Evenimentelor din decembrie 1989. M-am grăbit să citesc Documentul din două motive: E un Document de importanță istorică prin trimiterea în judecată în premieră a unui fost președinte al României.





E un document despre un moment care a constituit o preocupare majoră pentru mine ca Istoric și ca Istoric al clipei. La finele lecturii, am putut spune – fără a mă făli cu asta – că toate acuzațiile din document mă confirmă în cele ce-am scris timp de 30 de ani. Din punct de vedere oficial sînt asumate acum:

Teza Loviturii de stat care a fost cea poreclită pînă acum Revoluția din decembrie 1989.

Teza Împărțirii tortului de la MApN, din 22 decembrie 1989, ora 16. Aici principalele instituții de forță ale fostului regim l-au legitimat pe Ion Iliescu drept succesor al lui Nicolae Ceaușescu.

Potrivit unui amplu interviu dat mie de Victor Stănculescu, momentul de la MApN a fost cel în care Armata, cea care dăduse Lovitura de stat militară, a predat Puterea unei echipe de civili.

Teza Diversiunii teroriste pentru legitimarea noii Puteri, pentru albirea Armatei și pentru asasinarea lui Nicolae Ceaușescu.

Teza Loviturii de stat puse la cale de Moscova.

Nu-mi e prea greu să-mi fac o imagine despre Document. Am avantajul față de alții de a ști despre ce-i vorba.

Am scris zeci de articole, am luat interviuri principalilor actori, am stat de vorbă cu mai toată lumea implicată în vreun sau altul în iarmarocul politico-securistic de la vremea respectivă.

Sînt – cum s-ar spune într-un limbaj neanalitic – doctor în Evenimentele din decembrie.

De pe această poziție îmi permit să fac multe observații la Document.

Le voi strînge pe toate – probabil – întrun eseu mai amplu.

Pînă atunci mă rezum să abordez chestiunea crucială a viziunii asupra lui Decembrie 1989:

A fost Revoluție sau Lovitură de stat?

N-am crezut niciodată și n-o să cred în teza Revoltei spontane. Firește, nemulțumirea populară poate fi scînteia unei Lovituri de stat. Dar revolta populară în sine care să răstoarne un Guvern, fără complicitate din interior, fără Regizori din culise, nu reușește să răstoarne un Guvern nici măcar într-o țară bananieră, dapoi în România lui Ceaușescu. De aceea, am scris și voi scrie că evenimentele din decembrie 1989 au fost o Lovitură de stat pusă la cale de Moscova prin intermediul unei noi formule, Ieșirea în stradă a maselor populare. În Cehia, în RDG, echipele gorbacioviste au fost instalate în urma unor demonstrații de stradă. Cei aleși de Noul Țar, Mihail Gorbaciov, potrivit tradiției de lagăr că fiecare nou Proprietar de la Kremlin își pune oamenii săi în toate țările socialiste, au folosit demonstrațiile, orchestrate de Moscova, pentru a-i da jos pe foștii. În cazul lui Nicolae Ceaușescu formula nu putea fi aplicată. Altfel spus, Nicolae Ceaușescu nu putea fi schimbat printr-o Plenară a CC convocată de complotiști sub pretextul demonstrațiilor din stradă. Nicolae Ceaușescu era ales de Congres. Ca să scapi de el, trebuia să convoci Congresul mai întîi și Marea Adunare Națională mai apoi. Nicolae Ceaușescu strînsese în mîinile sale toată puterea. Nu se găsea nici un colț de putere independentă de Ceaușescu și care să fie activată pentru a-l răsturna. Era nevoie de un întreg scenariu în care Nicolae Ceaușescu să poată fi acuzat c-a tras în popor. În nici o țară socialistă foștii n-au fost dați jos de masele populare sau măcar de voința membrilor de partid. E greu de presupus că echipa lui Iliescu să nu fi fost implicată în Lovitura de stat. Ion Iliescu și ceilalți membri ai echipei au susținut că n-au avut nici o implicare în căderea lui Ceaușescu. O revoltă spontană a dus la prăbușirea Regimului și prin asta a tuturor structurilor de putere. Deoarece se crease un vid de putere, deosebit de periculos pentru țară, el, Ion Iliescu, a considerat că e datoria sa să lase fotoliul de la Editura Tehnică, unde ședea fără să stie nimic în dimineața lui 22 decembrie 1989, și să meargă la TVR. De aici, printr-un mecanism fatal, a ajuns să conducă țara timp de șase ani, din 1990 pînă în 1996. Acest punct de vedere l-am combătut ori de cîte ori a fost posibil.

I-am spus de mai multe ori lui Ion Iliescu că n-ar fi nici o problemă dacă ar accepta implicarea în Lovitura de stat. Și Ion Iliescu a refuzat cu încăpățînare să facă asta.

De ce?

Ca să nu transpire ceva din legătura sa cu Moscova?

Rechizitoriul împărtășește și el teza căderii lui Nicolae Ceaușescu de la sine. Și prin asta teza lui Ion Iliescu a vidului de putere. Cu toate acestea, Ion Iliescu e acuzat de a fi dat o lovitură de stat. Nu pentru răsturnarea lui Nicolae Ceaușescu, ci pentru rămînerea la Putere după 22 decembrie 1989. Documentul avansează din start istoria unei „grupări complotiste” formată înainte de 22 decembrie 1989: „Probatoriul administrat a relevat că pe fondul degenerării relaţiilor bilaterale dintre România şi URSS (degradare survenită ulterior momentului «Praga 1968»), urmare, inclusiv, a gravelor erori de politică internă – ce au produs o stare de nemulţumire profundă şi generală – s-a coagulat şi a evoluat o grupare dizidentă care a avut drept scop înlăturarea fostului preşedinte Ceauşescu Nicolae, dar menţinerea României în sfera de influenţă a URSS.

Această grupare complotistă a fost formată atît din civili (latura politică), cît şi din militari (latura militară), cu toţii marginalizaţi într-un fel sau altul prin deciziile fostului preşedinte. Componenţii grupului au aparţinut principalelor două filoane militare (MApN şi DSS), de la nivel mediu pînă la vîrf, dar şi structurilor civile ale statului român.

