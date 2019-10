Curtea de Apel Brașov i-a respins lui Beke contestația la executare, iar acum extremistul își încearcă norocul la Înalta Curte.

„Respinge ca neîntemeiată contestaţia la executare formulată de contestatorul-persoană condamnată Beke Istvan Attila având ca obiect constatarea dezincriminării infracţiunii prevăzute de art. 32 alin. 3 lit. a din legea 535/2004 cu ref. la art. 34 din Legea 535/204, pentru care s-a dispus condamnarea acestuia prin sp. nr. 67/F/07.04.2017 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a II-a penală, definitivă prin dp. nr. 172/A/04.07.2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie”, se arată în minuta deciziei Curții de Apel Brașov.

Art 32 aliniat 3 din legea citată prevedea următoarele:

(3) Constituie act de terorism și se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani și interzicerea unor drepturi săvârșirea, în oricare din scopurile prevăzute la art. 1, a uneia dintre următoarele fapte:

a) producerea, dobândirea, deținerea, transportul, furnizarea, utilizarea sau transferarea către alte persoane, direct ori indirect, de arme chimice sau biologice, dispozitive explozive de orice fel, precum și cercetarea în domeniu ori dezvoltarea de asemenea arme, inclusiv a celor radiologice sau nucleare;

Articolul 34 – Abrogat la 13.04.2019

Extremiștii Zoltan Szocs și Istvan Beke, lideri ai grupării „Mișcarea de Tineret 64 de Comitate” (HVIM) din Transilvania, au fost condamnați definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la câte 5 ani de închisoare.

Înalta Curte le-a schimbat atunci încadrarea juridică din infracțiunea de atentat împotriva unei colectivități în acte de terorism. Inițial, la fond, Curtea de Apel București i-a condamnat pe cei doi la pedepse mici – de 10, respectiv 11 luni de închisoare pentru nerespectarea regimului explozibililor – și i-a achitat pentru principala acuzație reținută în rechizitoriu, aceea de atentat împotriva unei colectivități.

În schimb, instanţa de fond a admis cererea procurorilor de a declara HVIM organizaţie cu caracter fascist şi scoaterea ei în afara legalităţii în România. Totodată, judecătorul a dispus confiscarea tuturor materialelor de propagandă găsite la Istvan Beke (şeful HVIM Transilvania) şi Zoltan Szocs (preşedintele HVIM Româ- nia). În ultimul lor cuvânt, cei doi extremişti au negat că ar fi plănuit atentatul şi au susţinut că totul a fost o înscenare.

Iată ce a declarat atunci Istvan Beke în fața instanței:

„Cea mai sigură armă împotriva perfidiei și a minciunii este adevărul. Susțin în vecii vecilor că nu am făcut nimic, nu am procurat nimic, nu am avut nicio intenție sa detonez ceva de 1 dec 2015. (…) Când m-au arestat, la birou mă aștepta un domn îmbrăcat în alb – abia apoi am realizat că era expert pirotehnic – și m-a întrebat în loc de salut: unde-i bomba? Pe urmă a spus: dați-mi bomba! Am zâmbit si am intrat în birou și i-am dat petardele. A spus : unde-i bomba? Și-a dat seama că din alea nu se putea face bombă. La percheziții au găsit valiza aia de aluminiu. Au spus: am găsit detonatorul! Dar erau trei domni în civil și au vrut să o desfacă. Și a venit soția mea și le-a zis: stați așa, să vă aduc altă șurubelniță. Dacă era detonator sau o bombă nu cred că stăteau lângă ea să se uite cum o desface soția mea cu șurubelnița. …)”.

