„Teroristul” din Brăila: „Trebuie să curgă sânge în țara asta!”

Un bărbat de 20 ani a înjunghiat un om, iar după aceea a rănit alte nouă persoane intrând cu mașina în ușa unul mall din oraș.





Martorii susțin că atacatorul s-ar fi prezentat la târgul de mașini din oraș și ar fi plecat să facă proba unui autovehicul, alături de vânzător. La un sens giratoriu, acesta l-ar fi înjunghiat pe vânzător în vârstă de 42 ani, apoi l-ar fi aruncat din mașină, îndreptându-se spre mall-ul din oraș.

În timp ce se îndrepta spre locul final, a rănit două persoane pe o trecere de pietoni. Apoi a forțat de câteva ori stâlpii de beton din fața mall-ului, până a reușit să intre cu mașina în ușa glisantă, rănind șapte persoane – cinci adulți și doi minori – de 11 și 13 ani. A fost imobilizat de doi oameni până la sosirea echipajelor de intervenție.

Persoanele rănite se află în afara oricărui pericol, fiind transportate la UPU Brăila, iar vânzătorul mașinii a fost operat de urgență. „În momentul în care a intrat cu mașina în ușa mall-ului, eram la casele de marcat și au auzit o rumoare. Am crezut că a fost un accident, că a căzut ceva. M-am dus să văd dacă este nevoie de ajutor și am văzut o mașină intrată în ușa mall-ului. Oamenii erau speriați și confuzi. Șoferul era pe jos, imobilizat de către oameni, până la sosirea echipajelor speciale. Era incoerent și părea sub influența alcoolului sau a drogurilor. Au ajuns după aceea Poliția, Jandarmeria, SMURD-ul și Ambulanța”, a declarat pentru EVZ, Lucian Căprariu, martor la fața locului.

Potrivit unor martori, tânărul de 20 ani striga „Trebuie să curgă sânge în țara asta!” La sosirea forțelor de ordine, bărbatul a fost identificat drept Marius Valentin P. fiind testat cu apartatul de alcooltest. Acesta avea o alcoolemie de 0,37mg/l alcool în aerul expirat. De asemenea, i-au fost recoltate și probe biologice pentru a se stabili dacă era și sub influența stupefiantelor. Șoferul avea permis valabil din februarie anul acesta. Potrivit primelor informații, incidentul nu se încadrează în categoria atentatelor teroriste.

