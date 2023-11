Susținătorii teroriștilor palestinieni, încă un protest în fața sediului New York Times

Susținătorii teroriștilor palestinieni au organizat un nou protest în fața sediului New York Times. Aproximativ 30 de protestatari au intrat cu forța în Parada Macy’s de Ziua Recunoștinței. Ei au acuzat publicația NYT de genocid, în timp ce s-au adunat joi în fața birourilor sale.

Protestatarii au strigat: „De fiecare dată când mass-media minte, un cartier din Gaza moare” și „New York Times, nu vă puteți ascunde. Vă acuzăm de genocid”. În timp ce treceau prin Times Square, ei le spuneau turiștilor: „În timp ce voi faceți cumpărături, bombele cad”.

Cel puțin cinci protestatari au fost reținuți de poliția din New York. Oamenii legii au spus că „mai mulți” protestatari au fost reținuți, dar numărul exact al persoanelor arestate nu este clar. O participantă la protest, Talia Jane, a descris marșul ca fiind „un miting pentru Gaza și împotriva colonialismului de colonizare”.

Protestatarii au distrus și clădirea Stephen Schwarzman a Bibliotecii Publice din New York. Ei au măzgălit-o cu sânge fals și cu mesaje precum „finanțați genocidul”. Unul dintre susținătorii teroriștilor a declarat: „Schwarzman este CEO-ul miliardar al Blackstone & un fost consilier al lui Trump care este fervent pro-Israel și chiar a deschis un birou Blackstone în Tel Aviv”.

