Terapia cu oxigen hiperbaric, tratamentul salvator post COVID, ignorată de autorități

Centrele de Medicină Hiperbară din Constanța și Târgu Mureș, singurele din România care folosesc oxigenoterapia hiperbară sunt supraaglomerate. Toate cele 14 locuri ale barocamerelor sunt ocupate, in patru serii, pe zi. Bogdan Cristian Ion, singurul medic român specialist în Medicina Hiperbară vorbește, pentru EVZ, despre succesul terapiei. Dar și despre lupta sa cu autoritățile române.

EVZ-Domnule doctor, cât de importantă este terapia hiperbară pentru pacienții post covid?

Bogdan Cristian Ion: Covidul acesta ne învață un lucru important. Faptul că în urma acestei viroze, rămân o serie de sechele ca urmare a inflamării plămânilor. După ce trece această infecție, vedem leziuni extinse prin micșorarea volumului acestora. Sunt leziuni inflamatorii ale alveolelor sau chiar leziuni de necroză ale mucoasei pulmonare. Iar oxigenoterapia hiperbară este mai mult decât necesară.

Pot fi aceste leziuni vindecate prin oxigenoterapia hiperbară. Am văzut pacienți care, la început, abia puteau respira ?

Aceste inflamații se pot cicatriza sub forma unei fibroze. Un plămân afectat împiedică transferul normal, performant, de oxigen către organism. Terapia hiperbară postcovid trebuie făcută imediat după externare. Dacă plămânul s-a cicatrizat fibros, nu mai are ce să îi facă. În schimb leziunile inflamatorii se pot dezinflama foarte ușor cu ajutorul acestei terapii. Obținem astfel o elasticitate a plămânului, asemănătoare sau la fel ca perioada dinainte de COVID.

Deși nu este recunoscută la noi, am văzut că, mai nou, terapia cu oxigen hiperbaric este prescrisă de spitale la externarea pacienților..

Probabil că și colegii de acolo au observat că, în decurs de o săptămână, sau două, se reușește obținerea unei dezinflamări a plămânului și o recuperare performantă. Pentru că hiperbara, practic, reprezintă combinația dintre creșterea presiunii mediului ambiant și administrarea oxigenului pur la presiuni mărite. Simpla creștere a presiunii permite o kinetoterapie extrem de eficientă a plămânului.

Ce se întâmplă, practic, în camera hiperbară?

Fiind mult mai dens, oxigenul se respiră mult mai greu. Respirându-se mult mai greu, antrenează foarte bine musculatura respiratorie și expandarea plămânului. Combinându-l cu oxigen, îi dai și energie pacientului să poată să respire cele trei ore cât stă în hiperbară. Să poată să facă față efortului de respirație la presiuni mari.

Terapia cu oxigen hiperbaric se face cu liste de așteptare

Oxigenoterapia hiperbară este folosită pentru zeci de boli. Oxigenul este cel mai bun medicament, spun specialiștii. Ședința de trei ore costă 400 de lei. Același tarif de 11 ani. Dacă ar avea contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, pacienţii ar plăti mai puţin de jumătate, iar urgenţele ar fi gratuite.

Este foarte aglomerat la dumneavoastră. Cu pacienți care vin pentru recuperarea post Covid

Hiperbara este un instrument util, care în anumite etape ale vindecării unor leziuni acute, poate face diferența dintre o evoluție sechelară, greoaie, și o evoluție rapidă și fără sechele. Noi aplicăm terapia hiperbară în leziuni inflamatorii, în inflamații, în leziuni hipoxice. Sigur că lista de indicații este foarte largă. Așa se întâmplă și cu plămânul. Probabil că într-o anumită măsură se vindecă și de la sine. Dar, deseori, greoi și sechelar.

Vă chinuți din 2008 faceți contract cu CNAS. Cum a evoluat, de atunci, relația cu Casa?

Eu chiar nu mă chinui de loc. Terapia hiperbară este o medicină alopată cu un loc extrem de sigur și extrem de precis în medicina alopată. Este o medicină de urgență. Nu poți concepe anumite etape ale urgenței, cum este intoxicația cu monoxid de carbon, știți povestea de la Colectiv, fără o medicină hiperbară. De urgență, care să poată prelua astfel de cazuri. Noi suntem destul de aglomerați pentru că sunt doar două barocamere de acest tip în România. La Constanța și la Târgu Mureș.

Bine, dumneavoastră nu vă chinuiți, dar totuși, nu e nevoie de contract cu Casa? Pacienții ar plăti mai puțin.

Clar că este nevoie de contract cu Casa. Și, normal, așa ar fi, ca astfel de indicații și astfel de aplicări medicale ale terapiei hiperbare de urgență să fie plătite de CNAS. Noi ne descurcăm și fără contractul cu Casa. Pacientul, nu. Sunt o groază de oameni care mor sau rămân cu sechele deoarece nu își permit această terapie. De aceea, nu pe mine trebuie să mă întrebați. Dacă ar fi un stat care i-ar păsa de cetățenii lui, ar fi el interesat rapid și de urgență, să facă un contract cu barocamerele care există pentru a putea trata și pacienții care nu iși permit.

Pile, Cunoștințe, Relații, la modă în Sănătate

Doctorul Bogdan Cristian lucrează de 25 de ani în Medicina Hiperbară. Și-a obținut specializarea în Germania unde a profesat ani de zile. S-a întors apoi în România. A deschis o clinici de terapie hiperbară, la Constanța, în 2009, și un spital, la Târgu Mureș, în 2012.

Deci așa ar trebui pusă problema?

Ca să înțelegeți mentalitățile din România.. M-am dus la CJAS Mureș pentru contract. Ca orice om normal, fără a recurge la pile, cunoștințe, relații. Este singurul spital din România de recupeare hiperbară, un spital cu paturi de terapie intensivă. S-au uitat la mine ca la un extraterestru. Au râs. Au zis: „Credeți că un contract cu noi se face așa? Le-am cerut un răspuns în 30 de zile. Nu mi-au dat nici un răspuns, bineînțeles.

De ce credeți că nu se poate? De ce nu vrea statul să încheie contract pentru această terapie?

Lucrurile sunt simple. Există o mafie transpartinică în politica din România. Vă dau un exemplu. Necroza vasculară. Noi salvăm de proteză în jur de 1000 de pacienți pe an. Sigur că, dacă ar fi plătită de stat, am putea aplica terapia hiperbară unui număr mai mare. Nu eu, că nu am cum să fac zeci de barocamere.Aar trebui să fie cum sunt RMN-urile. Peste tot.

Iar pacienții sunt din toate categoriile, boala nu ține cont de statutul social

Corect. Dacă acum pacientul își plătește singur terapia hiperbară, ca să scape de cuțit, atunci statul român ar trebui să dea acești bani. Ori statul român dorește și el partea lui la acești bani. Eu nu sunt dispus să le dau nici un parandărăt. Când or veni alții să dea un parandărăt, o să fie și terapia asta plătită de Casă, probabil.

Barocamerele lui Arafat, cumpărate cu bani grei, stau în garaj

Deși România are nevoie de medici specialiști în Medicină Hiperbară, nu a făcut demersuri în acest sens, potrivit lui Bogdan Cristian Ion.

Dar știți că Departamentul pentru Situația de Urgență a achiziționat patru barocamere mobile. Fiecare a costat 1,2 milioane euro

Știu, pentru că mare parte din caietul de sarcini a fost conceput de mine. Nu funcționează niciuna pentru că nu există specialiști care să asigure asistența medicală. Normal ca făcând parte din UE trebuie să ajungi la anumite standarde, ca și celelalte țări. Sigur că, după Colectiv, au fost întrebați și au zis că „ne ocupăm noi.” Și au achiziționat aceste barocamere mobile.

Stau nefolosite deja de trei ani. Chiar nu pot deveni funcționale?

Există două posibilități, în România, să poți specializa personal. Îți iei medici, ai de unde alege. Tineri rezidenți. Iei 10-20 și îi trimiți trei ani în străinătate pe o secție de medicină hiperbară. Sau, poți să omologhezi aceste centre, de la Constanța și Târgu Mureș, ca centre de perfecționare a cadrelor. Ministerul decide. Eu îi pregătesc zi de zi. Un an, doi, cât vrea ministerul. După care, pot să facă câte barocamere vor ei.

Barocamera de la Floreasca, folosită pentru operații estetice

Marii arși nu pot fi tratați în România, cei mai mulți sunt transferați în străinătate. Medicul specialist Bogdan Cristian Ion susține că, între timp, statul cheltuie banii pe aparatură medicală inutilă.

Deci există soluții..

Soluții există, dar soluția asta, iarăși, se lovește de mafia transpartinică. Ca să poți să faci un centru de specializare în clinica mea, trebuie să recunoști această terapie. Trebuie să o plătești. Prin CNAS. Și toată lumea, când se gândește că trebuie să o plătească, gândește așa: „Cum naiba să dăm pe terapia asta hiperbară 100 de milioane fără să avem și noi acolo, un 10%?”

Dar barocamera cu un singur loc, aceea de la Secția de Arși a spitalului Floreasca, este funcțională?

A fost luată înainte de Colectiv și nici acum nu funcționează. Aceea e o șperlă, nu o barocameră. O chestie care costă vreo 100 de mii de euro și pe care s-au dat câteva milioane de euro. Ca să tragă niște bani. Secția a fost de trei ori inaugurată de trei miniștri diferiți. Au tăiat panglica, s-au lăudat în presă și au închis. Pe acea barocameră nu poți să faci urgență. E pentru domnițele care se operează pentru a-și modela sânii. Nu poți să bagi un mare ars în barocameră monoplace. Sunt aberații.

Inclusiv cele patru barocamera ale DSU?

Dacă barocamera de la Floreasca este o șperlă ordinară, pe care s-a plătit de 10 ori cât face, astea a lui Arafat, chiar atâta fac. Eu nu cred că acolo s-a dat vreo șpagă. Aia, sigur, nu. Dar nu le pot folosi, nu au cu cine. Așa că le ținem în garaj. Mulți de acolo nu știu să pornească o barcă gonflabilă, darămite o barocameră. Dacă bubuie, rade jumătate de oraș. Nu e de glumă.

Terapia cu oxigen hiperbaric, la mâna factorului politic

Deși în ultimii ani, scandalurile din Sănătate s-au potolit, practicile pentru obținerea condiționată a unor contracte nu ar fi dispărut. Zeciuiala a rezistat.

Vorbeați, mai devreme, de mafia transpartinică și de șpăgi. Parcă s-au mai cumințit, totuși, după ce DNA „a intrat” în CNAS

Da, dacă e vorba de doar câteva mii de euro s-au cumințit Dar când e vorba de un proiect amplu.. Ca să legalizezi medicina hiperbară e vorba de câteva sute de milioane de euro. Dar cum să faci tu asta, ca politician, să aprobi un calup de 200 milioane de euro, în fiecare an, și tu să nu ai acolo măcar un Mercedes, ceva, o jucărie, să fie oferită la petrecerea de partid. La volumul asta se gândește până și în Germania așa, darămite în România.

Ați vorbit pe subiectul terapiei hiperbare cu doctorul Arafat?

Da, în 2008. M-am lămurit imediat cum vede problema. Eu îi explicam de niște barocamere funcționale, dumnealui îmi povestea că are în plan ca toate spitalele interjudețene să dețină secții de medicină hiperbară. Discuția a pornit de faptul că eu le am funcționale, voi le aveți în plan. „Până le faceți voi, lăsați-mă pe mine să fac urgența”. Ce pot eu să explic unuia care vorbește de cai verzi pe pereți și vise erotice, când eu vin cu ceva concret. El vine cu niște planuri pe hârtie, care, din 2008, nici măcar până azi nu s-au materializat.