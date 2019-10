Pe forumurile de discuții sau rețelele de socializare, este imposibil să nu găsești o discuție de tipul „Dacia nouă versus marca X second hand”. De prisos să spunem că cei care preferă modelul second hand sunt de cele mai multe ori mai vocali, ceea ce arată că preferința pentru mașinile second-hand nu este justificabilă exclusiv prin prisma prețului, ci mai ales prin cea a imaginii de marcă.

Astfel, este de așteptat ca masinile second-hand să rămână în topul preferințelor și în perioada următoare, chiar dacă anunțarea restricțiilor de circulație în București pentru mașini mai vechi de Euro 4 ar trebui să mai tempereze importul de mașini poluante. Prin urmare, importul de mașini din vestul Europei va continua să fie o activitate profitabilă, iar goana după chilipiruri va continua să facă și victime.

Una dintre țepele clasice cu mașini second hand este cea a importului de mașini care au fost radiate în vederea dezmembrării în țara de origine. Acestea au prețuri derizorii, iar samsarii de mașini le pot vinde cu un profit considerabil atunci când găsesc cumpărători creduli. Din păcate, reversul medaliei este că acestea nu pot fi înmatriculate legal în România, astfel că cei care cumpără astfel de mașini riscă să dea banii pe un grămadă de fier vechi pe roți.

Registrul Auto Român avertizează cumpărătorii de mașini second hand din import să fie foarte atenți la actele mașinii cumpărate, pentru a nu fi puși în situația neplăcută de a nu o putea înmatricula. Conform prevederilor legale în vigoare, RAR nu poate elibera documentele necesare înmatriculării în România pentru asemenea vehicule.

„În ultima perioadă, s-au primit la unele reprezentanţe ale Registrului Auto Român (RAR) solicitări pentru emiterea documentelor necesare înmatriculării în România a unor vehicule provenite din state membre UE, pentru care s-a constatat că există informaţii privind dezmembrarea acestora” – se arată într-un comunicat RAR. Acesta prezintă exemplul mașinilor provenite din Germania care au înscrise în documentele de înmatriculare menţiuni precum „VERWERTUNGSNACHWEIS LAG VOR” sau altele similare care conţin termenul „VERWERTUNGSNAGHWEIS”.

RAR recomandă cumpărătorilor de mașini second hand provenite din alte state să NU le achiziţioneze fără documente de înmatriculare. De asemenea, este necesar ca aceştia să verifice, în momentul achiziţionării vehiculelor, că documentele de înmatriculare nu sunt alterate cu intenţia de a ascunde statutul de vehicul scos din uz în vederea dezmembrării (de exemplu prezintă ştersături, zone acoperite cu diverse etichete, etc.) sau că nu conţin menţiuni referitoare la scoaterea din uz în vederea dezmembrării.

Situația este semnalată și de avocați specializați în înmatriculări auto, care au întâlnit astfel de situații în practică.

„Se aduc mașini din Germania, care se dau spre casare prin programul Rabla, aceste mașini se vând în Germania la prețuri derizorii, fără drept de a fi puse în circulație în nici un stat din Uniunea Europeană! […] Actele în speță sunt normale, asemenea unor acte de Germania, brief mic și mare, numai că prezintă un scris sau ștampilă pe brief, având mențiunea – «Verwertungsnachweis lag vor». Cu alte cuvinte, vehicul dat spre casare (reciclare)! Am întâlnit în ultima vreme 3 cazuri de genul acesta, iar rezultatele au fost blocaj în RAR (pentru că numere roșii se scot fără probleme, fără a fi băgate în sistem), fără drept de înmatriculare! Rezultatul – vehicul pentru dezmembrări” descrie situația un avocat pe pagina sa de Facebook, informează promotor.ro.

