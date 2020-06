„Toți au fost oarecum aproape de Liviu Dragnea, doar că eu nu m-am dezis de istoria partidului. Am avut o relație nu tocmai plăcută cu Liviu Dragnea. Astăzi se dezic cei pe care i-a pus în funcție. Paul Stanescu sau Marcel Ciolacu unde erau? Când spunea Dragnea „culcat”, erau sub mochetă. Eu sunt unul dintre cei care nu au fost la masă cu Liviu Dragnea, nu am dat la vâsle, nu am turnat în pahare, nu mă poate acuza nimeni din partid, nu pot fi pus într-o tabăra sau alta”, a declarat Eugen Teodorovici.

Acesta i-a răspuns și lui Paul Stănescu care a spus despre el că „este un aventurier politic”.

„Cine îl ia pe domnul Stănescu în seamă? E un fel de Cîțu al PSD-ului. Ce a făcut dânsul? A fost vicepremier. Omul de pe stradă sigur nu știe. Finanțările pentru primari au fost masive cât am fost eu ministru”, spune Teodorovici.

Fostul ministru al Finanțelor a dat de înțeles că va candida pentru șefia partidului. Teodorovici spune că are ca obiectiv câștigarea alegerilor parlamentare cu un scor de 40% și intrarea la guvernare a social democraților.

„Este o decizie pe care toți colegii din partid o cunosc, o simt deja și o așteaptă, sper. Dacă îmi asum o astfel de candidatură este și o asumare a istoriei PSD, cu bune și cu rele, să nu uităm de NATO, de Uniunea Europeană. Ce vreau eu de la PSD, vreau să pot să îi redau partidului ceea ce merită, onoarea. Simpatizanții, membrii de partid să aibă curajul și onoarea de a afirma public: da, mă mândresc cu asta”, a spus Teodorovici.

Acesta ar vrea o coaliție cu Pro România și ALDE la guvernare, după alegerile parlamentare.

„Eu îmi asum ținte înalte. La parlamentare 40% este ținta pe care eu vreau să mi-o asum pentru alegerile parlamentare. Eu cred într-o alianță pe centru stânga. Pro România este principalul actor și ALDE, dar și cei care au astăzi noi proiecte politice. Menirea unui partid este să guverneze, nu să mimeze opoziția.”, a mai declarat fostul minstru al Finanțelor.

