TEODOROVICI: „Ordonanța 114 ar fi fost ideal să fie discută în prealabil cu mediul de afaceri”

Eugen Teodorovici a explicat, sâmbătă dimineața motivele pentru care Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018, cea care introduce noi măsuri fiscale, nu a fost discutată cu mediul de afaceri.





„Această ordonanță, 114, ar fi fost ideal să fie discută în prealabil cu mediul de afaceri și cu toți actorii implicați, numai că era un risc foarte mare să nu treacă. Nu pe motive de cele logice, ci din foarte multe și mari interese din zona marilor companii. Acesta a fost singurul motiv”, a spus Teodorovici.

„Să știți că am grijă în continuare de mediul de afaceri. Această susținere a mediului de afaceri nu cred că o puteți vedea din partea unui alt ministru și a altui fost prim-ministru, oricât au încercat sau vor încerca să demonstreze acest lucru. Faptele arată altceva. M-aș preocupa mai mult despre ceea ce înseamnă finanțare pentru mediul de afaceri”, a mai spus ministrul de Finanţe.

Eugen Teodorovici a mai declarat sâmbătă dimineața că la ministerul de resort, a fost finalizat proiectul bugetului de stat.

„Când vine Parlamentul, din vacanţă, va găsi proiectul de buget realizat, propus, am făcut calculat, estimări. Ştiţi că suntem o Coaliţie la guvernare, este normal ca acest proiect să se discute. Noi, Finanţele, am terminat partea de buget. Urmează această discuţie la nivelul Coaliţiei. Atunci când toate lucrurile sunt convenite, se afişează public. Nu este niciun fel de problemă în a finanța ceea ce înseamnă zi de zi - ministere, agenție, salarii, investiții. Am avut discuții cu ministerele - știu cum au de procedat.”, a declarat Eugen Teodorovici la Antena 3.

Bugetul pe anul 2019 este construit cu un PIB de 1.022,5 miliarde de lei (221,5 milioane de euro), o creștere economică de 5,5% și un deficit bugetar de 2,5%, potrivit Ministerului de Finanțe.

În calculul bugetului se prconizează o inflație de 2,8%, în condițiile în care în noiembrie a fost de 3,43%, un curs de schimb leu/euro de 4,62 lei, în condițiile în care, în prezent, este de peste 4,67 lei, și o creștere a numărului mediu de angajați de 3,8% (5,3 milioane de lei).

