Teodora, fiica lui Meme Stoica, în lacrimi. Ce a pățit tânăra de 29 de ani

Teodora Stoica (29 de ani), fiica lui Mihai „Meme” Stoica (58 de ani), a transmis în mediul online un mesaj emoționant, cu lacrimi în ochi. Tânăra s-a confruntat cu anumite probleme de sănătate acum 4 ani.

Fiica lui Meme Stoica diagnosticată cu tumoră și metastaze la plămâni

Cu patru ani în urmă, Teodora Stoica se confrunta cu probleme de sănătate. La doar 25 de ani, fiica lui Meme Stoica a fost diagnosticată cu o tumoră malignă și metastaze la plămâni și coloană vertebrală. Tânăra a suferit o operație de tiroidectomie totală și, cu perseverență, a reușit să se vindece. Ulterior, a luat decizia de a-și schimba complet stilul alimentar și modul de viață.

De ce a plâns Teodora Stoica în mediul online

Teodora a împărtășit un mesaj emoționant pe platformaTikTok, cu lacrimi în ochi.

Aceasta a anunțat că au trecut patru ani de la momentul în care a reușit să înfrunte și să învingă problemele de sănătate.

„Astăzi se împlinesc patru ani de când mi-au venit primele analize bune și cred că ceea ce vreau să spun cu acest video este să nu uitați să îi mulțumiți lui Dumnezeu pentru fiecare zi pe care v-o dă, bună sau proastă… nu contează!”, a transmis Teodora Stoica, pe TikTok.

Mesajul ei a primit susținere din partea urmăritorilor, aceștia transmițându-i cuvinte de încurajare.

Schimbare radicală în viața fiicei lui Meme Stoica

Teodora a vorbit în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță depre viața sa personală. Printre detaliie oferite, aceasta a vorbit și despre schimbările pe care a fost nevoită să le facă în stilul de viață.

„Fast-food nu mâncam. Ultima dată am mâncat fast-food în 2011 și mi-a fost rău, iar de atunci nu am mai pus gura pe fast-food. Eu nu am mâncat carne 9 ani, pentru că am zis că așa e mai bine pentru animale… Dar mâncam pizza, paste, chestii procesate, chipsuri, care sunt la fel de rele. Cel mai important este să stau departe de uleiurile de rapiță, floarea-soarelui. Astea produc inflamații și dacă am un «goal» în viață este să stau departe de inflamații.

Înainte făceam și «intermittent fasting» 20 de ore, adică mâncam doar 4 ore pe zi. Eu mănânc carne și brânză, dar să știu că sunt din surse sigure. Adică să știu că puiul este de țară, că vita e «grass fed», adică să știu sigur că vaca aia a mâncat doar iarbă și că nu are antibiotice în ea. Acum nu pot să știu sigur, dar din acest motiv m-am orientat către supermarketuri bio și fac ce pot”, a declarat Teodora Stoica.