Teodor Meleșcanu îi răspunde parlamentarului USR, Claudiu Năsui, tot de Facebook, explicând, printre altele, că ”remunerația barosană” și pensia sa ”specială” sunt câștigate prin ”munca pusă în slujba statului român și nu la firma lui tata”.

Este cunoscut faptul că nu am obiceiul să răspund atacurilor “prietenilor” din politică. ”Este un “modus operandi” în zilele noastre ca persoane care nu au făcut nimic pentru țară și pentru societatea românească să lanseze atacuri asupra celor care și-au dovedit valoarea de-a lungul anilor și care, evident, constituie un motiv de frustrare pentru epigonismul lor, precizează Meleșcanu la începutul postării.

”Pentru domnul Claudiu Iulius Gavril Năsui am câteva răspunsuri, cu scuzele care se impun:

– îmi cer scuze că m-am născut în timpul războiului și că mi-am permis să supraviețuiesc acelei perioade de lipsuri, foamete, boli și tot felul de mizerii.

– îmi cer scuze că, supraviețuind, am înțeles de copil că părinții, în afara de iubirea lor și educația de bază, cei 7 ani de acasă, nu aveau ce să îmi ofere și m-am năpustit asupra învățăturii, școala fiind singura alternativă la sărăcia în care se zbătea România pe atunci.

– îmi cer scuze că am fost un student eminent, că am absolvit un doctorat pe vremea când, pentru a obține un doctorat nu aveai nevoie de banii lui tata, ci doar de muncă, inteligență, sacrificiu și dedicare.

– îmi cer scuze că de cincizeci și cinci de ani muncesc în țara mea și pentru țara mea, nu pentru firma lui tata, nici pentru alte afaceri cu statul român, că nu am vândut mărfuri statului român la prețuri supraevaluate, ca să mă îmbogățesc fraudulos.

– de cincizeci și cinci de ani muncesc pentru țara mea și plătesc taxe și impozite contribuind la fondul de pensii timp de peste o jumătate de veac, inclusiv în prezent.

– pensia mea “specială” este caștigată prin munca pusă în slujba statului român și nu la firma lui tata.

Firmele care fac afaceri oneroase cu statul căpușează statul, nu cei care muncesc pentru stat și plătesc cinstit taxe și impozite.

– îmi cer scuze că am muncit mult, conform competențelor și puterii mele de muncă: am muncit ca diplomat (nu ca “politruc” – vă recomand să consultati DEX-ul pentru a înțelege sensul cuvintelor pe care le folosiți), ministru, director SIE, dar și ca profesor universitar la universități de stat și particulare.

– îmi cer scuze că vă simțiți umilit de competențele mele.

Spre deosebire de tatăl dumneavostră, tatăl meu a decedat când eu aveam 12 ani și nu a avut nicio firmă care să îmi plătească școli și la care să mă angajeze.

Ce am făcut eu pentru România puteți citi pe Wikipedia și dacă nu vi se pare edificator, vă recomand cartea “Diplomația – Politica externă a României 1992 – 1996; 2017-2019”, pe care am publicat-o de curând și unde veți găsi date și documente oficiale, nu vorbe fară acoperire și calomnii așa cum emiteți dumneavoastră.

Cartea vă lămurește cu privire la ce mă recomandă pentru a avea “remunerații barosane”, cum vă exprimați dumneavostra cu eleganță. De altfel, ca parlamentar și dumneavoastră încasați “remunerații barosane”. Să înteleg că și dumneavoastră “capușați” statul?

Dar pe dumneavoastră ce vă recomandă să încasați aceste “remunerații barosane?”

Postarea lui Claudiu Năsui, care a iscat scandalul

”Teodor Meleșcanu refuză să plece. Unde să se ducă la 78 de ani după 53 de ani de lucru la stat?

Sunt câteva figuri în politică de care se pare că pur și simplu nu putem scăpa. Teodor Meleșcanu este unul dintre acești oameni. Politruc cu ștate vechi, domnul Meleșcanu căpușază statul de mai bine de 50 de ani.

Pentru dumnealui, valorile politice nu prea au părut a fi relevante. S-a dus unde i s-a oferit un loc cald. De la PDSR, strămoșul actualei ciume roșii, a încercat PD + PNL sub forma Alianței DA, ca apoi să se reorienteze spre PNL și, mai apoi, la ALDE. Ce au avut toate aceste partide în comun? Un loc cald pe bani buni pentru un cunoscut al sistemului.

Nu doar această traiectorie îl face special pe domnul Meleșcanu, ci și pensia de aproape 9000 de lei pe care o încasează lunar, asta pe lângă salariul de la Senat de 14.000 de lei pe care CCR a hotărât ieri că îl încasează ilegal.

Ce îl recomandă pe acesta pentru aceste remunerații barosane? De la haosul alegerilor din diasporă, la voturi false în Senat și până la acuzațiile că ar fi făcut parte din fosta securitate, toate se găsesc pe CV-ul informal al acestui bugetar consacrat.

Acest tip de personaje ar trebui să aibă o dată de expirare în politică mult mai scurtă de 50 de ani, iar acum este momentul să ne asigurăm că astfel de povești vor fi doar istorie, și nu regula unei alte generații de sacrificiu”.

Deputatul Claudiu Năsui nu este singurul parlamentar USR care îl atacă pe Teodor Meleșcanu. Colegul său, deputatul Stelian Ion, este de părere că președintele Senatului ”trebuie scos cu arcanul” din funcție. ”Sincer, ar fi normal ca domnul Meleșcanu să își dea demisia din funcție. Dar îi știm foarte bine pe vechii politicieni. Nu am nicio așteptare de la domnul Meleșcanu. El trebuie scos cu arcanul de acolo, nu va fi scos de bună voie. Nu cred nici în onoarea dumnealui. A dovedit de atâtea ori că nu are probleme din acestea de conștiință”, a declarat, Stelian Ion, într-o conferință de presă la USR Constanța.

