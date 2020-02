Senatorul Teodor Meleșcanu a fost citat la DNA în calitate de martor.

„În primul rând nu știu despre ce este vorba. E o citație. Am primit-o, dar din câte știu eu nu este în dosarul lui Mocanu. În zilele următoare, în calitate de martor. (…) Este posibil ca citația să fie pentru mâine, dar voi merge zilele următoare. Da, sigur că voi merge. Încă nu știu în ce dosar am fost citat”, a spus Meleșcanu.

Teodor Meleșcanu ar fi citat în dosarul lui Viorel Mocanu, fost agent guvernamental la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Este vorba de o speță în care procurorii cercetează modul în care agentul guvernamental pentru CEDO, Viorel Mocanu, și-a schimbat poziția într-un dosar deschis împotriva statului român de către fostul lider PSD, Liviu Dragnea.

În august 2019, jurnaliștii de la Lumea Justiției relatau că Viorel Mocanu a avut o discuție cu un procuror DNA, care i-a transmis sa aibă grija ce face in dosarul în care Kovesi reclamă la CEDO nelegalitatea revocării sale din funcție:

„Eu am interacționat cu un procuror care mi-a zis-o verde in fata. Cand mi-au cerut cauza Dragnea, am vorbit aici la MAE cu el si i-am zis: „Domule, e o falsă problemă cea pe care o ridici. De fapt, pe tine te interesează de ce am formulat acele concluzii în cazul Kovesi și de ce am recuzat-o pe madam Moțoc.

Sunt convins că lucrurile de aici au pornit, de aici mi se trage”. Și el mi-a zis verde în față: „Da, aveți grijă cu poziția pe care o aveți în aceasta cauză. (…) Ei au luat inițial dosarul lui Dragnea, pe urmă și-au dat seama că au o problemă, ca fiind al lui Dragnea nu e în regulă, că trebuie să extindă, sa nu pară politic. Toate lucrurile acestea s-au întâmplat când eu trebuia să fac concluziile în dosarul Kovesi. Coincidență stranie.

Problema e că eu concluziile în dosarul Dragnea le-am trimis în 11 martie, iar ei au venit și mi-au cerut documente pe aceasta temă tocmai în 4 iunie. Ulterior mi-au cerut mai multe dosare. Ei nu vor sa țină cont și nici nu cunosc regulamentul, pentru că mi-au cerut documente pe care le-a mai dat. De asta zic că totul e șicanatoriu. Nu m-au spus nimic oficial, am vorbit cu ei la telefon, le-am zis că merg acolo ca să-i lămuresc, să înțeleagă cum e procedura la noi”. potrivit luju.ro

