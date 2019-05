Audiențele extrem de mici au băgat-o în ședință. Vedeta națională a atins un raiting negativ de nebănuit. Ce au decis șefii

Emisiunea concurs „Vrei să fii milionar”, revine în a doua ediţie la Kanal D şi va fi prezentată de Teo Trandafir. Prima ediţie a fost prezentată tot de Teo dar nu s-a bucurat de succesul scontat de conducerea postului. Premiul cel mare pus la bătaie este de un milion de lei.





„Milionarul e in fiecare dintre concurenti, dar pentru a iesi la vedere, trebuie rabdare, echilibru, atentie si calm din partea fiecarui concurent. Voi incerca sa il gasesc, vrem cu totii sa il cunoastem. Aceasta emisiune este o bucurie, pentru ca am ajuns sa cunosc oameni fantastici, pregatiti, de la care avem cu totii ce invata, indiferent pana la ce nivel ajung”, a spus Teo Trandafir.

Emisiunea va aduce concurenţi foarte bine pregătiţi care să-şi dovedească cunoştinţele de cultură generală, potrivit romaniatv.net

Deocamdată, conducerea postului de televiziune nu a precizat data exactă când vor începe filmările la această emisiune.

KanalD a oferit și un comunicat prin care anunță că emisiunea Vrei să fii Milionar își va continua edițiile.

„Un nou sezon al celui mai iubit show concurs din istoria televiziunii incepe luni, 20 mai, la ora 23:00, la Kanal D, la carma show-ului aflandu-se nimeni alta decat Teo Trandafir, una dintre cele mai apreciate prezentatoare de televiziune din Romania.

Emisiunea care ii aduce in platou, fata in fata cu indragita moderatoare, pe cei care care isi dovedesc cunostintele de cultura generala si isi incearca sansa de a deveni unul dintre milionarii in lei ai Romaniei, va putea fi urmarita in fiecare luni, la Kanal D.

Din fiecare editie, nelipsite vor fi momentele de suspans, emotii, tensiune si adrenalina, interventiile pline de umor si farmec ale prezentatoarei emisiunii, dar si clipe de fericire maxima din partea concurentilor.

Emisiunea concurs inconica „Vrei sa fii milionar?” este un format de televiziune realizat de Sony Pictures Television (SPT), distribuit international de SPT.

Nu ratati noul sezon “Vrei sa fii milionar?”, prezentata de Teo Trandafir, incepand de luni, 20 mai, la ora 23:00, la Kanal D!”, au precizat șefii postului KanalD.

