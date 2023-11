Teo Trandafir, mesaj pentru dușmani. Cine a vrut să scape de ea

Teo Trandafir nu se lasă răpusă de impedimentele din carieră. Vedeta a dezvăluit ce se întâmplă în viața ei după ce a aflat că este înlăturată din televiziune. Cu toate că a îmbrățișat noul drum al radioului, fosta prezentatoare nu ar fi uitat încă momentele delicate prin care a trecut atunci când a aflat că emisiunea ei a fost scoasă din grila de programe.

Zvonurile legate de scoaterea emisiunii moderate de Teo Trandafir din grila de programe a Kanal D au început să circule de acum câteva luni. Ulterior, fanii vedetei au aflat cu stupoare că show-ul pe care aceasta îl prezenta nu va mai fi difuzat din această toamnă. Cu toate că momentul a fost dificil, fosta prezentatoare nu s-a lăsat învinsă.

Cu un nou proiect pe rol, Teo Trandafir arată că este de neînvins în fața celor care au vrut să îi frângă aripile. Vedeta s-a comparat cu un vultur, menționând că are nimeni nu o poate răpune.

Alături de fosta prezentatoare, întreaga echipă de producție a emisiunii a fost înlăturată. Teo Trandafir susține că nu a avut timp să vadă partea neagră a lucrurilor. Vedeta s-a reinventat și a acceptat rapid colaborarea de la radio.

Nu e o tragedie. E o perioadă, ca-n viața fiecăruia. Nu am avut timp să mă gândesc la asta. Cred că lucrurile se așază în felul lor natural, așa cum am sperat întoteauna, a mai adăugat ea.