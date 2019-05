Tensiuni în coaliția de guvernare PSD-ALDE. Critici dure în cadrul Guvernului Dăncilă

Un nou conflict generează tensiune în alianța de guvernare PSD-ALDE. Ministrul Agriculturii Petre Daea, reprezentant în Executiv al social-democraților, l-a criticat pe ministrul ALDE al Energiei, Anton Anton. Daea susține că Anton „și-a dat cu părerea” într-un domeniu în care nu este specializat.





„L-am văzut pe domnul Anton, pe care îl ştiam foarte bun jurist, dându-şi cu părerea. Eu nu-mi permit să-mi dau cu părerea într-un domeniu pe care nu-l cunosc. Am fost la faţa locului, am stat de vorbă cu specialişti şi v-aş ruga să invitaţi specialiştii de seamă ai ţării în studio şi să spună despre ce este vorba în situaţiile acestea deosebite cum a fost cel de ieri din Prahova. Sistemul a fost activat şi a făcut faţă parţial fenomenului pe care putea să-l ţină sub control cu tehnica pe care o avem aici. Sunt situaţii în care natura depăşeşte puterea umană şi capacitatea de intervenţie, cum a fost cazul aici", a afirmat ministrul Petre Daea, miecuri, la România TV.

Fenomenele meteo extreme au afectat aproximativ 50 de hectare dintr-o plantaţie viticolă din zona Urlaţi, în judetul Prahova. Chiar dacă sistemul antigrindină a funcționat, din păcate, nu a fost suficient pentru a opri pagubele produse de grindină.

