TENSIUNI în Parlamentul European. A JIGNIT-O Juncker pe Theresa May: „Cum mi-ai spus?!”

Theresa May l-a acuzat pe Juncker că ar fi comparat-o cu o „nebuloasă”.

„Cum mi-ai zis? M-ai făcut nebuloasă. Ba da, așa ai spus. Nebuloasă. Ba da, ba da”, i-a spus May lui Juncker. Președintele CE a negat însă: „Nu, nu am spus așa”, a precizat acesta.

Jean-Claude Juncker a precizat că pretențiile Marii Britanii sunt niște „nebuloase imprecise”, afirmație care a deranjat-o pe Theresa May. Premierul i-a cerut vineri explicații președintelui CE.

Theresa May s-a lovit de refuzul liderilor europeni de a renegocia un nou acord pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană.

NEW - Two expert lipreaders tell 5 News that Theresa May accuses Jean-Claude Juncker of describing her as nebulous. This is how the conversation went, according to the lipreaders: pic.twitter.com/IuP99fJiXG— Channel 5 News (@5_News) 14 decembrie 2018