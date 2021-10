Tensiuni de amploare între NATO și Rusia: Acuzații de spionaj. 8 ofițeri ruși au fost expulzați

NATO a expulzat 8 spioni ruși sub acoperire

NATO a retras acreditarea a opt ofițeri acreditați pentru misiunea Rusiei la NATO, acuzându-i de spionaj. De asemenea, Organizația Tratatului Atlanticului de Nord a înjumătățit posturile alocate diplomaților ruși acreditați de la 20 la un număr de 10.

„Vă confirm faptul că NATO a retras acreditarea a 8 membri ai misiunii Rusiei la NATO, care nu erau declarați oficial ca ofițeri de spionaj. Putem confirma și faptul că am redus numărul pozițiilor pe care Federația Rusă le poate avea acreditate la NATO la un număr de 10. Politica NATO față de Rusia rămâne consistentă. Am întărit descurajarea și apărarea ca răspuns la acțiunile agresive ale Rusiei, menținând în același timp disponibilitatea noastră pentru dialog”, a transmis NATO pentru Antena3.

„We can confirm that we have withdrawn the accreditation of 8 members of the Russian Mission to NATO, who were undeclared Russian intelligence officers. We can also confirm that we have reduced the number of positions which the Russian Federation can accredit to NATO to 10. NATO’s policy towards Russia remains consistent. We have strengthened our deterrence and defence in response to Russia’s aggressive actions, while at the same time we remain open for a meaningful dialogue”, arată mesajul oficial comunicat de NATO.

Tensiunile dintre NATO și Rusia cresc. Moscova, tot mai „agresivă” pe plan extern

Cu doar o zi înainte de decizia NATO, secretarul general Jens Stoltenberg a precizat că telaţia Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) cu Rusia se situează „în punctul cel mai de jos de la sfârşitul Războiului Rece”.

Secretarul general al NATO a mai precizat că Moscova a devenit din ce în ce mai „agresivă” pe plan extern şi tot mai „represivă” pe plan intern.

„Cred că trebuie să conştientizăm că relaţia dintre familia transatlantică şi Rusia se află în punctul cel mai de jos de la sfârşitul Războiului rece”, a subliniat Stoltenberg într-o conferinţă susţinută la Universitatea Georgetown din Washington, unde a efectuat o vizită oficială.