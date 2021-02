Teleșcoala revine în clasă nouă, la TVR 2. De luni, 8 februarie, emisiunea „Teleșcoala” revine cu un nou sezon la TVR 2 și îi invită pe elevii aflaţi în pragul susţinerii examenelor de Evaluare Națională şi Bacalaureat într-o sală de clasă modernă, cu tablă inteligentă, totul în tonuri calde, de portocaliu.

În decorul gândit de arhitectul Zoran Popovici, în Studioul 4 al TVR, elevii se vor simți confortabil, iar pe tabla inteligentă, oferită pentru emisiune de Colegiul Național „Grigore Moisil”, profesorii vor afișa tema cursului și vor explica rezolvările aplicațiilor.

De luni până vineri, „Teleşcoala” poate fi urmărită pe următoarele tronsoane orare: 9:00-10:00 ore de română şi matematică, pentru clasa a VIII-a. Clasei a XII-a îi este rezervat intervalul orar 15:00-16:00, pentru materiile dedicate nivelului liceal (limba şi literatura română, matematică, biologie, fizică, istorie, geografie, chimie, informatică, economie, filosofie, logică, sociologie).

„Pentru a veni în ajutorul elevilor, echipa Teleșcoala depune un efort susținut și asigură 18 emisiuni pentru elevi în fiecare săptămână”, a spus Valentina Ionescu, producătoarea emisiunii.

„Teleșcoala” este o emisiune produsă integral de Televiziunea Română, în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării care furnizează tematica, ordinea lecţiilor şi profesorii ce vor susţine cursurile. Predarea se face după manualele aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.

„Ministerul Educației și Cercetării și TVR oferă, și în semestrul II, elevilor aflaţi în pragul susţinerii examenelor naționale posibilitatea de a păstra contactul cu disciplinele de studiu prin intermediul emisiunii „Teleşcoala”, difuzată de luni până vineri. Într-o perioadă de relativă normalitate, programul contribuie la consolidarea cunoștințelor elevilor aflați în ani terminali și nu numai.

Chiar dacă ne întoarcem în clasă, consider foare importantă continuarea acestui program, pentru că oferă încă o perspectivă asupra materiei și încă o sursă de pregătire.

Venim, astfel, în sprijinul elevilor aflați în zone izolate și cu acces redus la internet. Dacă un singur copil, care nu are acces la internet, poate afla de la televizor despre sintaxa frazei, metoda substituției în sisteme de ecuații sau despre epitet, enumeraţie, cum să redactezi corect o scrisoare, un jurnal, consider că am făcut un pas important pentru pregătirea lui.

Ceea ce trebuie să nu uităm este și faptul că acest program este bazat în întregime pe voluntariat, atât din partea profesorilor, cât și din partea specialiștilor din TVR. Le mulțumesc, astfel, că împreună reușim să oferim și pe această cale acces la educație”, a spus dl secretar de stat pentru învățământul preuniversitar Sorin Ion, coordonator „Teleșcoala”.

Luni, 8 februarie, de la ora 9:00, „Teleșcoala” debutează pentru clasa a VIII-a cu lecția de Limbă și literatura română, iar de la ora 9:30 este programată Matematica. Elevii clasei a XII-a pot urmări de la ora 15:00 lecția de Economie, iar de la ora 15:30, Geografie. Orarul primei săptămâni Teleșcoală îl găsiți atașat.

Cursurile vor putea fi urmărite atât la televizor, cât şi online pe canalul de Youtube al TVR, pe pagina de Facebook a emisiunii şi pe site-ul www.tvr.ro.

„Lecțiile Teleșcoala sunt ca niște ore de pregătire gratuită, dinamice, la îndemana oricui, atât a elevilor care nu au acces la internet, cât și a celor care vor fie să își verifice cunoștintele, fie să se antreneze alături de cei mai buni profesori. Eu mi-am propus ca prin scurtele mele intervenții la începutul și sfârșitul lecțiilor să vin cu informații utile și să le stârnesc elevilor curiozitatea pentru temele studiate”, a spus Andreea Seba, prezentatoarea emisiunii.

În contextul în care în martie 2020 instituţiile de învăţământ din România au fost închise în urma crizei declanşate de epidemia de COVID-19, Televiziunea Română şi-a respectat misiunea sa publică şi le-a oferit elevilor aflaţi în pragul susţinerii examenelor de Evaluare Naţională şi Bacalaureat, într-un timp foarte scurt, posibilitatea de a păstra, de luni până vineri, contactul cu principalele materii şcolare.

„Teleşcoala” a venit şi în întâmpinarea elevilor care studiază în limbile minorităților naționale, incluzând în grila de programe a postului TVR 3, dar şi în cea a studiourilor teritoriale din Târgu-Mureş şi Cluj, lecţii şi în limba maghiară, conform programelor școlare. În plus, emisiunile au fost adaptate pentru a răspunde şi nevoilor persoanelor cu deficienţe de auz.

Programul Teleşcoala oferă și în prezent elevilor ocazia de a păstra contactul cu disciplinele de studiu atât prin intermediul lecţiilor televizate, cât şi pe platforma online aducând un public tânăr nou la postul public de televiziune și plasează educaţia pe primele locuri în cadrul materialelor vizionate pe platforma TVR.