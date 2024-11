Monden Telenovela Silviu Prigoană - Adriana Bahmuțeanu. De câte ori a divorțat celebrul cuplu







Telenovela dintre Adriana Bahmuțeanu şi Silviu Prigoană a început în anul 2003, când s-au căsătorit prima dată. Ei au divorțat chiar după luna de miere. În ianuarie 2004 s-au recăsătorit, dar au divorțat, din nou, în luna mai.

În august 2005 s-au căsătorit iar, dar la începutul anului 2007 a fost al treilea divorţ. În mai 2009 s-au căsătorit din nou, dar s-au certat după doar trei ani. În vara lui 2012 au avut parte de multe scandaluri şi au divorţat. Împăcarea lor s-a produs de Paşte, în 2013, iar în primăvara lui 2015 au ajuns al cincilea divorţ, ultimul.

Scandalul dintre Adriana Bahmțueanu și afacerist nu s-a terminat nici după ultimul divorț. Jurnalista a vrut să-l decadă din drepturile părinteşti, acesta a cerut ca cei doi copii să locuiască doar la el şi să urmeze şcoli private.

Ar fi înșelat-o și jignit-o

În 2023, Adriana Bahmuțeanu a spus că a făcut multă terapie pentru a trece peste scandalurile pe care le-a avut cu Prigoană. Ea a declarat că regretă că a fost foarte tolerantă. Aceasta a spus că afaceristul a fost infidel și că a jignit-o de nenumărate ori.

„Până la urmă am făcut pasul cel mare și mi-au trebuit ani de terapie, ani de lucru cu mine ca să-mi dau seama cât am de recuperat, cât am de reconstruit la propria persoană, unde am greșit. Am greșit în foarte multe privințe. De exemplu, am fost foarte tolerantă, i-am tolerat foarte multe lucruri lui Silviu Prigoană, de dragul de a păstra căsnicia. I-am tolerat amante, amantlâcuri, jigniri, umilințe. Până când am zis: gata, stop, eu nu mai pot!”, a mărturisit Adriana Bahmuțeanu în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Silviu Prigoană și Bahmu se băteau parte în parte

Fosta soție a lui Prigoană a recunoscut că s-au bătut parte în parte. Ea a spus că la un moment dat au ajuns să se bată și cu pliciurile din casă pentru că erau la îndemână.

„Povestea pliciului este adevărată. Silviu Prigoană fiind un tip căruia nu îi plac produsele chimice pentru curățatul casei sau spray-urile de muște. Și atunci aveam foarte multe pliciuri prin casă și hârtie din aia ca la țară să se lipească muștele. Și pentru că aveam pe toate fotoliile și canapelele câte un plici, îți dai seama că era obiectul cel mai la îndemână să te iei la încăierat. Evident că ne-am bătut cu pliciurile. M-a bătut, recunosc, dar l-am bătut și eu pe el. Ne băteam parte în parte. E urât ce se întâmplă”, a mai spus Bahmu.

În 2016, Prigoană s-a căsătorit cu Mihaela. Cei doi s-au cunoscut acasă la Marcel Toader, iar afaceristul a rugat-o să-i fie parteneră la nunta lui Marcel Toader cu Maria Constantin.