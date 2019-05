Telefonul de la ora 9. Cum se naște un cinematograf de artă, cea mai consistentă investiție culturală făcută de o municipalitate românească, după revoluție

La Timișoara demarează cea mai consistenă și inovatoare investiție de infrastructură culturală pe care a făcut-o o municipalitate din România de la Revoluție până în prezent. Este vorba de transformarea fostului cinematograf Studio în cinema de artă, ceea ce, spune Nicoleta Ciocov, coordonatorul proiectului, devine un model de bună practică pentru refuncționalizarea sălilor vechi de cinematograf din toată Europa centrală și de est.





Reporter: Cinema Studio există din 1938 în zona centrală a Timișoarei, și e nefuncțional din 2012, timp în care s-a degradat constant: plouă înăuntru, pereții au igrasie etc. Cum va arăta noul Studio?

Nicoleta Ciocov: Noul Cinema Studio va fi, în final, mult mai mult decât însumarea unor săli de cinema reamenajate. Viitorul cinematograf de artă va putea găzdui festivaluri internaționale de film de mărime medie, va cuprinde 2 săli de proiecție (una cu 198 locuri și alta cu 64), un spațiu de co-work pentru profesioniști în domeniu și pentru coordonarea festivalurilor de film, un spațiu expozițional, o cafenea, un mic spațiu de vânzare filme, cărți și reviste de cinema și va avea terasă pe acoperiș cu cafenea și ecran în aer liber, pentru sezonul cald. Ceea ce ne-am propus, este crearea unui spațiu viu pentru comunitate.

Reporter: Spațiul va funcționa ca un hub cultural de tipul art house.

Nicoleta Ciocov: Acesta va deservi inclusiv domeniile conexe cinematografiei: producție de film, documentar, animație, jurnalism, multimedia, fotografie, sound design, etc. Ideea este să coagulăm oamenii în vederea creării și dezvoltării unei comunități formate din cinefili, profesioniști din domeniu și publicul larg.

Reporter: Cine sunt partenerii implicați în acest proiect?

Nicoleta Ciocov: Pentru buna funcționare a viitorului cinematograf de artă au fost cooptați parteneri independenți activi în domeniul filmului: Institutul Francez din Timișoara, Asociaţiile Pelicula Culturală, Marele Ecran, DocuMentor, Asociația Română de promovare a Filmului Independent (Timishort).

Reporter: În ce etapă a proiectului sunteți acum?

Nicoleta Ciocov: În acest moment ne aflăm în faza de realizare a studiilor de soluție și a expertizelor tehnice necesare proiectării. Proiectul de arhitectură împreună cu studiile necesare se vor finaliza în luna noiembrie, iar în primăvara anului 2020 ar urma să înceapă efectiv lucrările de renovare și amenajare. Proiectul de arhitectură este realizat de arhitecții biroului Atelier 21. Acesta va fi plătit de Compania Groupama, care, ulterioir, îl va dona Primăriei Municipiului Timișoara, pentru a-l implementa până în anul 2021.

Reporter: La cât se ridică costul proiectului și cât de greu a fost să găsiți finanțare?

Nicoleta Ciocov: Aportul nostru a fost că am reușit să mișcăm lucrurile: noi am gândit conceptul de cinematograf de artă, am inițiat tema de proiectare, am făcut selecția arhitectului. Proiectul costă aproximativ 100.000 de euro, sumă suportată de Grupamama, care are, în Franța, o fundație dedicată filmului independent, un domeniu de nișă. Au rămas alături de noi chiar dacă, inevitabil, au apărut greutăți care, poate pe alții i-ar fi făcut să dea înapoi. Sperăm ca gestul lor să inspire și alte companii care activează în România, și să le motioveze să susțină zona culturală independentă. Este, în egală măsură, salutar gestul Primăriei Timișoara de a sprijini, printr-un efort financiar consistent, acest proiect, având în vedere că punerea în operă efectivă, se va face cu bani de la municipalitate.

