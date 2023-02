Telefoanele produse în China, „dispozitive de spionaj“. Au preinstalate aplicații care colectează date de la utilizatori

O echipă de cercetători din Irlanda a descoperit că telefoanele de ultimă generație, cu sistemul de operare Android, vândute în China au preinstalate sisteme spyware care au ca scop să adune date despre clienți, avertizează reprezentanții Departamentului Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Colectează informații

Oamenii de știință au analizat datele transmise de aplicațiile preinstalate pe telefoanele vândute de Xiaomi, OnePlus și Oppo Realme și au descoperit că unele dintre acestea colectează date despre geolocația utilizatorului, profilul său, dar și despre activitatea sa de pe rețelele sociale.

În plus, acest aplicații monitorizează și istoricol apelurilor. „Informațiile sunt transmise către furnizorul dispozitivului și către operatorii chinezi de rețea mobilă (ex. China Mobile sau China Unicom), chiar dacă aceștia nu furnizează vreun serviciu pe dispozitiv (ex. în cazul în care cartela SIM utilizată este de la alt operator).

În plus, cercetătorii au comparat aplicațiile preinstalate pe sistemele Android livrate în China cu cele livrate la nivel global (ex. în UE) și au descoperit că există de 3-4 ori mai multe aplicații preinstalate și furnizate de surse terțe pe sistemele din China, având de 8-10 ori mai multe permisiuni, comparativ cu aplicațiile terțe preinstalate pe sistemele livrate global”, transmite DNSC, potrivit Mediafax.

Atacuri ale hackerilor

Dispozitivele Android sunt vulnerabile și în fața hackerilor care vă pot sparge conturile în câteva secunde. Cea mai atacată aplicație este WhatsApp care are două miliarde de utilizatori.

Specialiștii în securitate cibernetică recomandaă folosirea verificării în doi pași pentru siguranța contului. Din fericire, există opțiunea de a schimba codul PIN și de a actualiza adresa de e-mail asociată verificării în doi pași. În WhatsApp, mergeţi la Setări, apoi secţiunea Cont > Verificare în doi pași > Activați.

Introduceți un cod PIN format din șase cifre, apoi confirmați-l. Introduceți o adresă de e-mail la care aveți acces sau atingeți Omiteți dacă nu vreți să adăugați niciuna. Vă recomandăm să adăugați o adresă de e-mail, deoarece acest lucru vă permite să resetați verificarea în doi pași și să vă protejați mai bine contul. Atingeți Înainte! Confirmați adresa de e-mail și atingeți Salvați sau OK.