Câți bani încasează hackerii prin vânzarea de date personale. Sumele ajung până la 3.800 de dolari

Un raport anual a arătat care sunt cele mai populare produse care sunt de vânzare pe Dark Web. Printre acestea se numără date de pe carduri de credit, datele cu care accesați pagini de social media sau datele pentru conectarea la Netflix sau Uber. De asemenea, hackerii vând și documente falsificate și informații piratate. Raportul a precizat și care este prețul pentru fiecare dintre acestea,

Raportul aduce și o veste rea pentru victimele furtului de date. Escrocii au acces la mai multe date furate la prețuri din tot mai mici. Hackerii pot ajunge în posesia acestor date pentru că oamenii nu știu cum să își securizeze parolele. De exemplu, o parola slabă, precum „123456789”, poate fi spartă în doar câteva secunde.

Ce sume sunt cerute pentru datele de pe Dark Web

Hackerii cer pentru datele unui card cu un sold de 1.000 de dolari doar 80 de dolari. Dacă soldul cardului crește la valoarea de 5.000 de dolari, prețul cerut urcă și el 120 de dolari. În ceea ce privește conturile de pe social media, infractorii digitali cer 40 de dolari pentru datele de acces ale unui cont de Instagram și 45 de dolari pentru un cont de Facebook. Tariful creșre când vine vorba de un cont de Gmail, 65 de dolari.

În plus, datele pentru un cont de Netflix care are un abonament pe o durată de un an costă doar 25 de dolari pe Dark Web, iar pentru contul de HBO sau Orange TV doar patru dolari. Informațiile dintr-un cont de client pentru Uber pot fi vândute cu 15 dolari. În cazul în care contul este al unui șofer, atunci prețul crește la 35 de dolari. Cele mai mari tarife sunt fixate pentru documentele falsificate în format fizic. Hackerii cer pentru un pașaport fals chiar și 3.900 de dolari.

Unde se vând datele personale

Datele personale se vând într-o parte a internetului numită Dark Web. Această parte poate fi accesată doar dacă utilizezi un software special care ascunde identitatea vizitatorilor. Dark Web funcționeză precum o piață foarte largă unde poate fi găsit orice lucru ilegal. O mare parte din ea arată foarte familiar. Are un aspect asemănător cu orice alt site de comerț electronic.

Vânzătorii au adesea evaluări date de cumpărătorii anteriori. De pe Dark Web chiar poți să îți achiziționezi propriul software pentru a pune în practică propria afacere de hacking. Plățile către vânzători sunt aranjate cu ajutorul bitcoin, o monedă digitală care aproape că asigură anonimatul cumpărătorilor și vânzătorilor, arată raportul realizat de Privacy Affairs.