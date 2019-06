Revoluție industrială. Tehnologia 5G vine cu o creştere a veniturilor și cu noi locuri de muncă. Cine va opera în România

Sorin Grindeanu, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), spune că toţi operatorii care sunt activi pe piaţa din România pot să ia parte la cursa pentru implementarea tehnologiei 5G şi nu vor fi nici un fel de restricţii sau interdicţii pentru companiile străine interesate de această licitaţie





„Anul trecut, aproape toţi marii operatori au făcut în mod public teste 5G şi totodată şi-au anunţat intenţia de a lansa servicii comerciale 5G în 2020. Nu vor exista restricţii pentru intrarea pe piaţă a altor jucători. Dacă vor participa la licitaţia pentru frecvenţele 5G şi vor câştiga licenţe, beneficiile vor fi pentru utilizatorii finali, care vor avea o gamă largă şi competitivă de opţiuni", a spus preşedintele ANCOM. Potrivit fostului premier Sorin Grindeanu, România intenţionează să organizeze o singură licitaţie pentru atribuirea de frecvenţe 605 MHz în a doua parte a acestui an iar licenţele vor fi acordate câştigătorilor până la data de 15 decembrie. Câştigătorii licenţelor vor putea să utilizeze spectrul de frecvenţe începând cu prima zi a lui 2020. „5G va demara o adevărată revoluţie industrială în România oferind şansa de a accelera ritmul de reducere a decalajelor care există în România", a mai spus Grindeanu, estimând o creştere a veniturilor cu peste 4,7 miliarde euro, peste 250.000 de noi locuri de muncă şi creşterea valorii fiscale în industriile smart de la 3,7 miliarde dolari în 2020 până la nouă miliarde dolari în 2026. În cazul precedentei tehnologii, 4G, aproximativ 95% din gospodăriile din România beneficiau de servicii LTE după primii cinci ani de la utilizarea licenţelor. „Nu cred că în cazul 5G, ritmul investiţiilor va fi mai lent", susţine Grindeanu. Zilele trecute, ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Alexandru Petrescu a declarat şi el că România intenţionează să demareze licitaţia pentru frecvenţele 5G în trimestrul patru al acestui an, iar procedura de licitaţie va fi deschisă tuturor, inclusiv companiilor care utilizează echipamente produse de firma chineză Huawei Technologies Co. „Investiţiile necesare în această nouă tehnologie sunt foarte mari şi trebuie să ţinem cont de acest lucru şi să facem licitaţia cât mai atractivă posibil", a spus Petrescu. Alexandru Petrescu a mai spus că Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale lucrează la unele modificări pentru a diminua impactul „taxei pe lăcomie", iar aceste modificări ar putea fi adoptate de Guvern în aproximativ două săptămâni. Ordonanţa de urgenţă adoptată la finele anului trecut stabilea un preţ minim pentru frecvenţele 5G şi o taxă de 3% pe vânzările companiilor de telecomunicaţii, notează Agerpres. Recent, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în comunicaţii, Eduard Lovin, declara şi el că prevederile privind piaţa telecom din OUG 114 trebuie să fie abrogate până la finele acestei luni, urmând ca, ulterior, să fie adoptată o Hotărâre de Guvern care să stipuleze preţurile de plecare pentru licitaţia 5G. Reţelele de telefonie mobilă 5G, care deocamdată sunt într-un stadiu incipient, promit o viteză de transfer a datelor de 50 până la 100 de ori mai rapidă comparativ cu actualele reţele 4G şi vor fi o infrastructură vitală pentru o gamă largă de industrii, precum automobilele autonome. Însă 5G se anunţă a fi o tehnologie scumpă. Pentru a putea respecta ceea ce promite această tehnologie, respectiv viteze mai mari de transfer, automobile autonome şi jocuri şi video de înaltă definiţie, reţelele 5G vor trebui să fie mai dense pentru a putea face faţă traficului crescut de date.

