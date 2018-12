Specialiştii AVERTIZEAZĂ: Teheranul, capitala Iranului, se scufundă cu aproximativ 25 de centimetri pe an

Capitala Iranului se scufundă cu o viteză uluitoare iar cercetătorii avertizează că ar putea fi prea târziu să fie salvată. Teheranul, cel mai populat oraș din Asia de Vest, cu o populație de aproximativ 15 milioane de locuitori, se confruntă cu o situaţie dramatică, părți ale orașului se scufundă cu o rată alarmantă de 25 de centimetri pe an, titrează Express.





Oamenii de stiinţă de la Centrul German de Cercetare în Geoscience GFZ din Potsdam au folosit date obţinute prin satelit pentru a arata amploarea scufundării solului. Ei au dezvăluit că terenul din jurul Aeroportului Internațional Teheran se scufundă cu aproximativ 5 centimetri pe an. Trei zone ale Teheranului se scufundă la un sfert de metru pe an. Dacă se scufundă, se datorează faptului că multe dintre bazinele de apă subterană ale Iranului au fost epuizate. Secetele și creșterea cererii de apă au provocat fisuri și cavități adânci în sol sub capitala iraniană cauzând scufundarea.

Echipa de specialişti a scris în raport: "În ultimele decenii, creșterea rapidă a populației, dezvoltarea urbană și industrială au sporit cerințele de apă în câmpia Teheranului". "Datorită epuizării considerabile a apelor subterane, câmpia a suferit o scufundare rapidă a terenului". "Nivelul mediu al apelor subterane din Teheran a scăzut cu aproximativ 12 metri între 1984 și 2011".

"Crăpăturile în pământ, deteriorarea clădirilor, mișcările de teren și fisurile din pereți reprezintă dovada compactării apelor subterane care a fost observată". "Dacă gestionarea eficientă a apelor subterane nu este pusă în aplicare, se așteaptă ca descreșterea continuă a Teheranului să cauzeze daune suplimentare infrastructurii, în special în zonele urbane din Teheran și în apropierea graniței. Aeroportul IKA. "

Cercetătorul Mahdi Motagh speră că nu este prea târziu: "Știința și cercetarea ar putea ajuta administrațiile și guvernul iranian să își revizuiască politica de gestionare a apei pentru o dezvoltare durabilă", titrează express.

S-a intamplat in direct, la Realitatea TV! Rares Bogdan: Vor sa ma aresteze

Pagina 1 din 1