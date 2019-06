Teatrul Național, între văicăreli și venituri uriașe. Ion Caramitru plătește oamenilor lui sporuri de vătămare, hrană și viață grea

54 de persoane din corpul tehnic al Teatrului Național „I.L.Caragiale” din București au fost concediate la finalul acestei stagiuni. Anunțul directorului Ion Caramitru a provocat revoltă în rândul actorilor și al opiniei publice. Caramitru a spus că a fost nevoit să ia această măsură deoarece Ministerul Culturii, de care TNB depinde direct fi nanciar, a redus fondurile. Ieri, mai mulți actori au anunțat că vor protesta în stradă împotriva tăierii bugetului și a consecinței sale imediate, de a lăsa oameni fără loc de muncă. Pe lângă faptul că fără tehnicieni de scenă nu se poate lucra, parte dintre cei disponibilizați reprezintă adevărate cazuri sociale.





Actorul Marius Manole, cunoscut pentru atitudinile sale critice în contextul unor probleme politice și sociale, a fost și de data aceasta vocal. Din păcate, el nu a pus punctul pe „i”, ca partenerul său de scenă Mihai Călin care a invocat slăbiciunile manageriale ale directorului Ion Caramitru.

Manole a găsit vinovații doar în spectrul politic, în Ministerul Culturii și în Primăria Capitalei. El a afirmat public că piesele vor intra în impas, că nu se va mai putea face nicio producție nouă, că dispariția din schemă a 54 de colegi din corpul tehnic va face imposibil lucrul în toate sălile Teatrului Național și e posibil ca din toamnă să nu mai poată funcționa. Dar probleme vor fi și peste vară când sunt programate spectacole ale unor companii independente care urmau să joace pe scenele TNB. Despre Ion Caramitru, managerul care ar trebui să găsească alte soluții decât cea a concedierii, nu a spus decât că „are o întâlnire (n.a. - vinerea trecută) cu doamna Dăncilă” și că speră „ca rezultatul să fie unul pozitiv” ca să nu fie actorii nevoiți să iasă din nou în stradă. Marius Manole, actorul care s-a bucurat de apreciere atunci când a afirmat că el nu poate trăi tăcut în universul său de artist în timp ce restul oamenilor se descurcă greu și de aceea nu va tăcea, de data aceasta nu spune adevărul până la capăt: că angajații Teatrului Național câștigă bine, că banii de la stat nu-s puțini, iar managerul Caramitru ar fi putut să găsească alte soluții decât concedierea.

Situație explozivă în lumea scenei

Săptămâna trecută, la final de stagiune și în toiul scandalului mediatic, actorii au ieșit în fața spectatorilor la sfârşitul pieselor „Viforul” şi „Orchestra Titanic” şi au vorbit despre situaţia economică dificilă cu care se confruntă teatrul lor. Au urmat exemplul directorului Caramitru care, în urmă cu ceva timp – conform unor martori din public - la sfârșitul piesei „Dineu cu proști” îndemna spectatorii să meargă la vot. Prin articolul de față nu vrem să se înțeleagă că „Evenimentul zilei” susține sau militează pentru ideea că nu trebuie subvenționată cultura. Credem, însă, că bugetul alocat din bani publici unei instituții de cultură trebuie gestionat bine, așa cum se întâmplă în orice întreprindere de stat sau privată. E treaba managerului, el trebuie să găsească soluții, adică să se întindă cât e plapuma. Iar la Teatrul Național (ca și la alte teatre bucureștene) nu se câștigă chiar puțin, din ce am văzut în documente publice.

Mesagerul Mihai Călin și una dintre probleme: „Au fost pensionari în funcții mari, menținuți în continuare”

După prima declarație incendiară și critică la adresa managerului Ion Caramitru, făcută la postul Digi 24, actorul Mihai Călin a revenit. „Există un pericol foarte mare. Există și o stagiune de vară ale unor spectacole din afara teatrului, care închiriază săli și nu știu cum vor putea fi jucate. Înțeleg că domnul director general va mai avea întâlniri azi, mâine, la nivelul diferitelor ministere, poate chiar premier, pentru a se debloca acum situația. Sunt 55 de tehnicieni de scenă, care se ocupa de montarea spectacolelor, de susținere video, lumini, nu sunt angajați ai TNB. Din păcate, în ultimii ani, având nevoie de personal, se pare că nu am avut la dispoziție locuri bugetate și au fost aduși colaboratori pe o firmă externă, un fel de leasing de personal, ceea ce mi se pare aiurea. S-a plătit TVA și comision pentru acea firmă. S-a găsit această formă de leasing personal pentru a aduce în teatru tehnicienii de care era nevoie. Probabil că direcția nu-i putea angaja, neavând posturi bugetate. S-a ajuns la acest sistem nefericit, pentru că în cazul unor tăieri de fonduri, fiind colaboratori, e primul loc de unde se taie. E stupid să tai în primul rând de la oameni necesari actului artistic”. Este posibil ca acești colaboratori externi să fie „colegii de la tehnic concediați” fiindcă până acum nici directorul Ion Caramitru, nici Primăria Capitalei nu a venit cu precizări clare despre acest conflict.

Veșnicii pensionari

Mihai Călin continuă să fie singurul care face dezvăluiri despre proasta administrarea a instituției culturale.

„Teatrul Național București are o problemă în personalul administrativ, unde au fost angajări puțin cu cântec. Au fost pensionari în funcții mari, menținuți în continuare. E o problemă și acolo”, a explicat actorul Mihai Călin. „Stagiunea nu prea e deranjată pentru că e la final, dar la acei oameni nu se gândește nimeni. Nu cred că beneficiază de ajutor de şomaj. E vară și sunt dați afară, rămân fără nicio protecție, cu promisiuni că poate din septembrie. Mai există un caz, sunt două persoane soț și soție, daţi afară amândoi”, a mai spus Mihai Călin.

Tăierile bugetare au dus la situația de față

Contactat telefonic, Mihai Călin a declarat în exclusivitate pentru EVZ că „problema principală este tăierea bugetului Ministerului Culturii, care, bănuiesc, a fost operată de Ministerul de Finanțe. Acesată tăiere vine după alte două momente care au creat și ele mari probleme. Una este întârzâierea aprobării bugetului în curs, care trebuia să se petreacă anul trecut, nicidecum în primăvara asta și tăierea, în urmă cu circa șase luni, a 30% din fondurile Administrației Fondului Cultural Național, lucru despre care nu se prea vorbește, dar care a blocat foarte multe proiecte. Așadar, au fost mai multe etape care au tot lovit zona culturală. Guvernul ar trebui să gestioneze mai cu grijă aceste aspecte. Cât despre tăieri, aici, evident, cel mai mult de suferit au artiștii independenți, cei care lucrează ca și colaboratori. Tot auzim despre creșteri economice minunate, dar de la cultură se taie la greu. În plus, de câțiva ani, toate teatrele au cerut posturi tehnice bugetate, ca să nu se mai recurgă la soluții încropite, dar acestea nu s-au aprobat. Și, totuși, nu se poate lucra fără partea tehnică. Și mai trebuie spus ceva: este foarte adevărat că s-au mărit salariile, atât la artiști, cât și la partea tehnică, dar bugetul, per total a rămas același. Deci, ca să crească lefurile s-a tăiat de la investiții. Asta înseamnă și mai puțină activitate artistică”.

Ion Caramitru și-a rotunjit veniturile cu alte indemnizații

La pensia pe care o încasează, salariul de manager al Teatrului Național, sumele obținute din colaborări, inclusiv pentru funcția de președinte al UNITER, Ion Caramitru a făcut demer suri la instituțiile statului pentru a încasa drepturile pe care le are ca cetățean.

Astfel, ca aromân de origine, este beneficiar al Legii 189/2000, care se referă la cetățenii care „în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 au avut de suferit persecuții din motive etnice”. De asemenea, Caramitru beneficiază și de Legea 118/2002, prin care o comisie națională și Secretariatul General al Guvernului i-au atribuit o indemnizație de merit. Cuantumul lunar al indemnizației de merit este egal cu 3 salarii minime brute pe țară și este neimpozabil (art 5).

Se câștigă bine în TNB

Conform unui document care se regăsește pe site-ul TNB și care poartă numele de „Statul de funcții martie 2019” (facsimil 1) aduce lămuriri și asupra câștigurilor din Teatrul Național. Astfel, managerul are un salariu tarifar de 14.038 lei, la care se adaugă un spor de „condiții vătămătoare” (cine l-o vătăma pe manager?) de 1.404 lei și încă unul, indemnizație pentru hrană, de 347 de lei (această indemnizație este luată de toți angajații TNB). Din aceași foaie, mai aflăm că un actor de treapta 1 A, gradația 5, este retribuit cu 10.328 lei, plus indemnizația de mâncare, plus un spor de condiții grele de lucru de 1.388 lei. Dacă deține și vreun titlu științific, mai ridică 1.040 lei. Dacă nu, nu. Cea mai mică leafă o are un actor de treapta 1 (fără A), gradație 0, și este de 5.528 lei, plus banii de masă și 829 de lei sporul de condiții grele. Una peste alta, salariile sunt bune. Pe același „stat” găsim, însă, un lucru bizar: există numai 14 căsuțe unde se găsește trecut cuvântul actor, în condițiile în care TNB are nu mai puțin de 79 de actori angajați cu acte în regulă. Până la închiderea ediției nu am găsit pe cineva care să ne explice ce înseamnă acele 14 poziții din lista cu pricina.

Ministrul Culturii îl anchetează pe Caramitru

