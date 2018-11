Taximetriștii din Timișoara porotestează: nu mai iau niciun client preț de trei ore

Taximetriștii din Timișoara au dat în judecată Uber și au ieșit să protesteze, gălăgios, în fața Primăriei Timișoara, miercuri dimineața.





Zeci de șoferi de taxi din orașul de pe Bega au declanșat protestul în fața Primăriei, iar aceasta e primul dintr-o serie care acuză compania de ride sharing de concurență neloială. Recent, taximetriștii din Timișoara au apelat la un avocat care a câștigat în primă instanță procesul împitriva Uber deschis de taximetriștii clujeni.

Taximetriștii timișoreni vor protesta și în zilele următoare, între orele 10 și 13. „Având în vedere că ne este amenințat locul de muncă, având în vedere că se încalcă flagrant legea, iar instituțiile abilitate care au obligația de a o apăra se fac părtașe. Am hotărât să protestăm”, au explicat reprezentanții Asociației Banat Taxi. Reprezentanții asociației au avut o întrevedere cu primarul, iar acesta a declarat că nu prea are cum să îi ajute. ”Nu le poate rezolva primăria această pretenție, această revendicare. Trebuie să se adreseze instanțelor, dacă ei consideră că niște agenți economici le fac concurență neloială. Primăria nu se poate ocupa de activitatea agenților economici, nu are prerogative în acest sens. Are o relație și prerogative pe zona de taximetrie, făcută după legea taximetriei, și atâta tot. Nu pot să-i ajut cu absolut nimic. Eu cred că ajutorul pe care li-l pot da l-am dat deja, prin îndrumarea spre instanța de judecată. Mai mult de atât nu pot face. Nu am cum să interzic eu sau să propun CL să interzică activitatea economică a unei firme”, a spus primarul Nicolae Robu.

Amintim că la finele lunii ianuarie a avut loc un conflict în trafic între șoferi de Uber și taximetriști, finalizat cu urmăriri și claxoane sub ferestrele primarului Nicolae Robu.

