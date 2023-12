Pasagerii, revoltați de costurile ascunse introduse de Ryanair

Ryanair percepe deja taxe pentru servicii adiționale, precum bagajul de cală și rezervarea locului în avans.

Recent, s-a constatat că compania impune o taxă suplimentară pentru obținerea biletului de îmbarcare digital, o mișcare care nu va face altceva decât să deterioreze și mai mult reputația companiei.

Aceasta este deja caracterizată ca fiind cea mai nepopulară alegere din cauza practicii sale de taxare ascunsă.

Călătorii au distribuit imagini capturate de pe platforma X (anterior cunoscută sub numele de Twitter), preluate din aplicația companiei aeriene.

Aceste capturi de ecran arată că pasagerilor li se solicită să aleagă un loc în avans la un tarif situat între 8 și 21 de lire sterline, dacă doresc să descarce biletul de îmbarcare în format digital.

Persoanele care refuză să achite costul menționat susțin că au fost obligate să aștepte la aeroport pentru a primi o carte de îmbarcare tipărită în loc.

Angajații de la aeroport au menționat că această modificare, introdusă în ultimele zile, a generat nemulțumire semnificativă în rândul clienților.

@Ryanair I just can’t believe your new policy of not allowing passengers to create a boarding pass (mobile or print-out) unless they buy a seat, forcing them to join a check-in queue (30m or longer) to do so for no other reason for you to make a few quid. Scandalous. pic.twitter.com/48SMNrbMSV

— Ell’ To Pay (@Ell2Pay) December 2, 2023