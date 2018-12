Încă o TAXĂ pentru ȘOFERI! Câți bani vor scoate din buzunar din 2019

Autostrada Autostrada Târgu Mureş – Targu Neamţ - Iaşi–Ungheni, va străbate judeţele Mureş, Harghita, Neamţ şi Iaşi şi va avea o lungime totală de aproximativ 320 de km. Autostrada face parte din Coridorul V, ce constitue legătura Moldovei cu Transilvania şi Europa, reprezintă parte din conexiunea est - vest a României şi se racordează la sectoarele de autostradă construite deja, sau aflate în diverse faze de implementare.





Până să vedem acest proiect realizat mai e mult. Între timp, autoritățile se gândesc cum să recupereze banii din investiție. Astfel, pe tronsonul Târgu Neamţ – Iaşi se vor instala sisteme de taxare la Târgu Neamţ, Paşcani, Tîrgu Frumos, Iaşi. Taxa de utilizare a autostrăzii va fi percepută pe măsură ce diverse sectoare vor fi finalizate şi vor deveni operaţionale.

Statul va contribui cu cel mult 25% din valoarea proiectului.

Studiul are în vedere posibilitatea ca investitorul privat să primească o primă de succes, de cel mult 80 milioane euro, dacă va termina investiţia cu un an mai devreme decât este estimat, şi o primă de disponibilitate care ar atinge maximum 61 milioane euro pe an, fara TVA.

Per total, autostrada va costa 1,2 miliarde de euro, iar şoferii vor avea de plătit taxe între 6 şi 12 euro/100 km.

