Tatăl tânărului ucis de Vlad Pascu, indignat de decizia CSM: Suntem niște oameni terminați







Tatăl lui Sebastian Olariu, unul dintre tinerii uciși de Vlad Pascu în accidentul de la 2 Mai și-a exprimat dezamăgirea față de decizia luată de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în legătură cu suspendarea judecătoarei Ioana Ancuța Popoviciu.

Părinții victimelor au criticat comportamentul judecătoarei Ioana Ancuța Popoviciu. Aceștia au povestit jurnaliștilor că, în momentul în care a intrat în sala de judecată, aceasta mesteca gumă.

Mai târziu, judecătoarea a cerut buletinul tânărului mort în accidentul provocat de Vlad Pascu, fără să știe că acesta a murit.

Tatăl tânărului ucis de Vlad Pascu, fără speranță după decizia CSM

Tatăl lui Sebi a mărturisit că a avut până în ultima zi încredere că cineva le va asculta durerea și va rezolva acest caz, însă decizia CSM l-a lăsat fără cuvinte.

„Nu mai am nimic de comentat! Dacă cei de la CSM au spus că judecătoarea este bună pentru caz, nu mai am nimic de comentat. După ce că suntem distruși, această decizie… Aveam încredere că cineva va rezolva acest dosar. Nu mai am cuvinte! Suntem niște oameni terminați”, a spus tatăl lui Sebi, tânărul ucis de Vlad Pascu, la Antena 3.

Miercuri, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a respins propunerea formulată de Inspecția Judiciară privind suspendarea din funcție a judecătoarei Ioana Ancuța Popoviciu.

Aceasta este responsabilă de gestionarea dosarului lui Vlad Pascu, șoferul implicat în accidentul mortal din 2 Mai.

„Respinge propunerea formulată de Inspecția Judiciară privind suspendarea din funcție a doamnei Popoviciu Ioana Ancuţa - judecător în cadrul Judecătoriei Mangalia, ca neîntemeiată. Fără cale de atac”, se arată într-un comunicat de miercuri al CSM.

Ioana Ancuța Popoviciu stană de piatră în fața jurnaliștilor

Judecătoarea responsabilă de cazul accidentului din 2 mai a rămas tăcută timp de mai mult de un minut în fața jurnaliștilor, miercuri, refuzând să ofere răspunsuri la întrebările lor despre dosarul lui Vlad Pascu.

Evenimentul neobișnuit a avut loc în fața sediului CSM, unde Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a discutat solicitarea Inspecției Judiciare de suspendare din funcție a judecătoarei.