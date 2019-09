Bianca Andreescu se bucură de cele mai frumoase momente. Proaspăta campioană de la US Open a devenit, astfel, prima canadiancă triumfătoare într-un turneu de Mare Șlem, performanță cu care compatrioții săi exultă. Bucuria canadienilor pentru succesul ei este împărțită și de români.

În 1995, Maria și Nicu Andreescu (foto mic) au părăsit România și au ales Canada pentru un trai mai bun. „Tot ce au putut lua cu ei, atunci când au părăsit țara, au fost o geantă și o tigaie”, mărturisea Grigore Andreescu, bunicul Biancăi, în presa mioritică. Familia Andreescu s-a stabilit în Mississauga, apoi în Vaughan, Ontario. Bianca s-a născut în Canada, dar a fost parțial crescută în România, la bunici, unde a și fost lovită de dragostea pentru tenis.

Tatăl Biancăi Andreescu a vorbit, în românește, despre performanța fiicei sale de la US Open, în cadrul unui interviu acordat lui Grigore Culian, editor New York Magazin.

„Bianca a început tenisul în România, când a avut 6 ani. Soţia s-a mutat acolo, am vrut să începem un business acolo şi soţia s-a mutat cu Bianca acolo. Acolo (n.r. – la Piteşti) a început tenisul. Timp de doi ani şi jumătate a făcut clasele primare acolo. De acolo ştie şi limba şi ştie să şi scrie, nu doar să vorbească (n.r. – limba română). Faptul că noi vorbim acasă româneşte o ajută, faptul că mergem în România în fiecare an, toată familia noastră e acolo, în Argeș. Mergem acolo în fiecare an şi trebuie să vorbească româneşte acolo. Asta a ajutat-o foarte mult!”, a spus Nicu Andreescu la microfonul postului Romanian TV of New York (RTVNY).

În acest an, Bianca Andreescu a mai triumfat în competițiile de la Indian Wells și Rogers Cup, iar acum se regăsește pe locul 5 în clasamentul WTA.

