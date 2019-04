Clasare ultrasecretă. Tăriceanu și Mihaiu batjocoriți de DNA timp de nouă luni

Procurorii riscă un dosar-bombă la SIIJ după marea făsâială a mitei de două milioane de euro.





Dosarul în care președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a fost acuzat că a primit un milion de euro de la Sorin Ovidiu Vântu, clasat încă din vara anului trecut de DNA, va aduce direcției anticorupție un dosar. Trei oameni au fost hărțuiți ani în șir, unul chiar reținut, pentru ca, la final, DNA să închidă dosarul în regim ultrasecret. Șeful Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, Gheorghe Stan, a declarat, ieri, pentru Evenimentul zilei, că așteaptă o sesizare. Plângerea ar putea fi făcută de Călin Popescu Tăriceanu. În schimb, jurnalistul Liviu Mihaiu, martor în dosar, dă DNA în judecată și cere despăgubiri morale.

Totul s-ar fi petrecut în 2008, când Călin Popescu Tăriceanu era premier, iar Bogdan Olteanu era președinte al Camerei Deputaților. Dosarul DNA a debutat târziu, în 29 iulie 2016, cu reținerea lui Bogdan Oltean – pe atunci viceguvernator BNR – pentru acuzația de trafic de influență.

Clasări fără spectacol

Un milion de dolari spuneau procurorii DNA că ar fi ajuns la Olteanu de la Sorin Ovidiu Vîntu pentru numirea lui Liviu Mihaiu în funcția de guvernator al Deltei Dunării, iar cu privire la celălalt milion dosarul s-a disjuns.

„În perioada iulie - noiembrie 2008, inculpatul Olteanu Bogdan, în calitate de preşedinte al Camerei Deputaţilor, a solicitat şi primit de la un om de afaceri suma de 1.000.000 de euro şi sprijin electoral, constând în servicii de marketing şi consultanţă, în schimbul efectuării de demersuri pe lângă membrii Guvernului României pentru determinarea numirii unei persoane pe postul de guvernator al Deltei Dunării. Banii au fost remişi de către omul de afaceri, printr-un intermediar, la sediul unui partid politic. Ulterior, ca urmare a diligenţelor depuse de inculpatul Olteanu Bogdan, persoana respectivă a fost numită la data de 18 septembrie 2008 în funcţia de guvernator al Deltei Dunării”, arătau procurorii anticorupţie într-un comunicat de presă. Pe sursele DNA, presa transmitea că suma totală pe care ar fi primit-o fostul preşedinte al Camerei Deputaţilor ar fi fost de două milioane de euro, jumătate din bani fiind destinaţi unui alt politician, respectiv lui Călin Popescu Tăriceanu.

Călin Popescu Tăriceanu s-a declarat indignat de faptul că, deși dosarul a fost închis de anul trecut, el, ca învinuit, nu a aflat. Dimpotrivă, deși procurorii știau că dosarul este clasat, au alimentat speculațiile referitoare la cauză.

Tăvăliți prin noroi de mașina de zgomote

„Mulțumesc pe această cale presei, fără ale cărei demersuri către DNA nu aș fi aflat prea curând că dosarul în care mi se imputa o șpagă de un milion de euro de la Sorin Vîntu pentru a-l numi, în calitate de premier, pe ziaristul Liviu Mihaiu guvernator al Deltei s-a clasat încă din vara trecută. În cea mai deplină muțenie, noaptea, ca hoții. Și asta, după ani buni în care și eu și gazetarul am fost tăvăliți prin noroi de către mașina de zgomote a doamnei Kovesi, inclusiv DUPĂ clasare”, a afirmat președintele Senatului. Tăriceanu a adăugat că a crezut că le-a văzut pe toate în materie de abuzuri ale anchetatorilor: „Credeam că le-am inventariat, în timp, pe toate. M-am înșelat: a apărut pe piață una nouă. Dosarul deschis cu mare tam-tam, mediatizat, rostogolit, generator de oprobriu public și acuzații, pentru ca mai apoi să fie închis pe șest, fără să se comunice asta nimănui. Clasare ultrasecretă, se poate imagina ceva mai tare de atât?” Politicianul îi prezintă scuze lui Liviu Mihaiu, „o victimă colaterală”, care a avut de suferit din cauza asta: „E clar că nu Liviu Mihaiu a fost ținta, ci doar o victimă colaterală. Ținta am fost eu, în calitatea mea de om politic, de președinte de partid aflat la guvernare, de potențial candidat la prezidențiale.

Îi cer scuze lui Liviu Mihaiu pentru suferințele sale, pentru faptul că a fost pus sub ascultare permanentă, pentru că aproape a fost eliminat din viața publică din cauza acestui dosar. Și sper ca, într-o zi, cineva să dea socoteală pentru asta. Mă întreb, nu ar fi normal ca cei care au făcut tam-tam la deschiderea dosarului să facă cel puțin același tamtam și la închiderea lui?”

Își face dreptate și cere despăgubiri morale

Jurnalistul Liviu Mihaiu a povestit, ieri, pentru EVZ, ce a însemnat acest dosar pentru el. „Păi, am trecut prin toate fazele oprobriului. De la strigături pe stradă cu „La pușcărie!” la linșaj mediatic la televiziunile cu acoperiţi pe post. Fiind un dosar făcut în 2016, cu două luni înainte de campania electorală, am fost îndreptăţit să cred că eu am fost victimă colaterală a unui dosar care îl avea ca „vânat” pe Tăriceanu. Intâmplător și profetic, în săptămâna izbucnirii scandalului, în vara lui 2016, fostul președinte Traian Băsescu striga „băieţilor” la B1 TV: „Nu mai căutaţi banii la Tăriceanu, că nu sunt la el!!”. Ba mai mult, s-au eliberat în spaţiul public, ilegal, stenograme ale unor convorbiri care nu aveau nici o legătură cu speţa, din care opinia publică trebuia să deducă, din niste discuţii adminstrative de ordin acţionarial, niscai legături ilegitime între mine și acţionarul principal al trustului din care făceam parte. Preluate de presa de sistem cu „tot cu mal”...”, a explicat Mihaiu.

Jurnalistul spune că nu știe dacă au existat „înțelegeri și combinaţii între PNL și SOV, dar dacă s-au dat niște bani (procesul lui Bogdan Olteanu este pe rol încă, cu decizie anunţată pentru sfârșitul acestei luni) au fost pentru altceva, cel mai probabil pentru campania electorală din 2008. Ceea ce, fostul președinte, se pare că știa”.

Mihaiu a adăugat că așteaptă de mai mulţi ani rezultatele acestor procese pentru a-și face dreptate. „Bunăoară, în această săptămână, voi acţiona în instanţă DNA pentru despăgubiri morale în ce privește imaginea mea de guvernator al Deltei care a contribuit la măsuri unice în ce privește prezervarea Deltei Dunării, cum ar fi: interzicerea vânătorii, a pescuitului la sturion sau a construcţiilor în rezervaţie”, a anunțat jurnalistul.

Dosarul lui Bogdan Olteanu, un castel de cărți: Acuzațiile DNA, fundamentate și desființate după cum bate Vîntu

