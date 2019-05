Tentativă de șantaj în coaliție. Tăriceanu denunță planul pus la cale în culisele politicii. Dragnea a fost cel vizat

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat că nu crede că poate apărea ceva care să destabilizeze coaliția de guvernare. Liderul ALDE a spus că i s-a propus să șantajeze partenerii de coaliție.





Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, luni seara, la România TV, că rezultatul alegerilor europarlamentare poate fi privit drept un barometru pentru scena politică internă. Cu toate acestea, el consideră că legitimitatea actualului Parlament şi Guvern este dată de alegerile legislative interne, care vor avea loc anul viitor.

Tăriceanu a declarat că rezultatul alegerilor europarlamentare constituie un barometru, un indicator, dar legitimitatea actualului Parlament şi Guvern e dată numai şi numai de alegerile interne pentru Parlamentul României, care vor fi anul viitor. El a recunoscut că i s-a propus să șantajeze și să amenințe partenerii de coaliție.

„Nu ştiu cum ar putea apărea o turbulenţă atât de mare care să răstoarne actuala majoritate. Cel puţin noi ca parteneri de coaliţie nu am dat de bănuit că am face astfel de jocuri. Am primit sfaturi de tot felul pe care le-am refuzat - şantajul, ameninţarea la adresa partenerilor”, a continuat Tăriceanu.

„Ceea ce nu a reuşit bine a fost componenta de comunicare cu cetăţenii”, a adăugat Tăriceanu, susţinând că din acest motiv nu sunt evidenţiate măsurile bune luate de actuala guvernare, de la creşterea salariilor şi a pensiilor la investiţii.

Călin Popescu Tăriceanu a declarat că, în cazul în care va candida la prezidențiale, va fi atent să nu repete greșelile președintelui Klaus Iohannis.

„Cred că președintele stagnează pentru că a făcut nișe greșeli și continuă să facă niște greșeli. A eșuat în a înțelege rolul său constituțional, acela de a fi factorul de coagulare în jurul unui proiect național. A preferat să fie un mic actor, să fie partizan, să facă campanie pentru PNL, să inducă o temă a referendumul care e o diversiune. El a intrat în cursa prezidențială mai devreme, își ajută partidul în campanie.”, a declarat Tăriceanu.

