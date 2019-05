Tăriceanu are un plan comun cu Dăncilă: Vreau să abandonăm toate măsurile văzute negative de către societate

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat că îi va solicita premierului Dăncilă să renunțe la orice fel de ordonanțe de urgență în domeniul Justiției.





Călin Popescu Tăriceanu a declarat că ALDE va rămâne în coaliție cu PSD, dar îi va propune Vioricăi Dăncilă anumite măsuri pentru ca relația dintre cele două partide să fie mai bună.

„Doresc să profit de ocazie să le mulțumesc alegătorilor care au avut încredere în noi. Rezultatul este nemulțumitor. Nu asta așteptam. Analiza cauzelor este în curs de desfășurare. Săptămâna viitoare voi convoca o nouă ședință.

Vrem o anumită recalibrare a relației cu PSD pentru ca viitorul coaliției să fie asigurat. Am solicitat și un vot în privința continuării colaborării cu PSD. Votul a fost covârșitor în favoarea acestei soluții, înregistrându-se doar două abțineri. Ceilalți nu au capacitatea de a-și asuma capacitatea grea a unei guvernări.

Am consultat-o și pe Dăncilă și are același punct de vedere. Am discutat cu colegii să propunem o serie de măsuri în așa fel încât să ținem cont de lucrurile care țin de agenda populației. Prioritatea trebuie pusă pe proiectele de infrastructură, politici de sănătate, educație, fonduri europene și transparență la guvernare. O să introducem câteva reguli în funcționarea coaliției de guvernare.

Nu a existat niciun fel de rea voință din partea Guvernului în privința votului, ca dovadă că numărul de secții s-a dublat. Nu sunt de părere că trebuie să dăm mai multe explicații. Propunem votul anticipat prelungit. Secțiile de votare să fie deschise înainte cu o săptămână. Trebuie să reevaluăm programul de guvernare și să ne axăm pe ceea ce contează.

Mesajul referendumului e foarte clar. Îi voi propune lui Dăncilă să se renunțe definitiv la ordonanțele de urgență în Justiție. Vreau să abandonăm toate măsurile văzute negative de către societate. De asemenea, dorim să rediscutăm modul în care a fost gândit Fondul Suveran de Investiții.

Nu abandonez total această idee, dar trebuie să studiem niște modele. Una din prioritățile pe care vrem să le promovăm este crearea unei noi bănci de dezvoltare”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

