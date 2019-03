Subiectul autostrăzilor, teren pentru atacuri politice. Președintele CNMR, săgeți către Tăriceanu: „Vă condamn!”

Președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea României (CNMR), Alexandru Cumpănașu, îl critică dur, într-o postare pe pagina sa de Facebook, pe Călin Popescu Tăriceanu pentru lipsa autostrăzilor. Acesta consideră că președintele Senatului ar fi avut toate condițiile necesare să construiască autostrăzi, dar nu a făcut-o, iar acum preferă să aibă atitudini politicianiste.





Redăm postarea integrală a președintelui CNMR- Alexandru Cumpănașu:

„Stimate domnule Tăriceanu, cât de ipocrit puteți fi?! (din punct de vedere politic desigur). Sunteți unul dintre puținii politicieni care încearcă în mod ipocrit să confiște frustrarea românilor pentru orele state în trafic la semafor sau zecile de ore făcute pentru a parcurge distanțe de 600-700 de km în interiorul țării pt că nu avem autostrăzi. Dar dvs domnule Tăriceanu cum puteți avea tupeul ăsta să vă plângeți când ați fost premier 4 ani și nu ați făcut nimic!!!. Dar nimic.

Am apreciat și apreciez decența și bunul simț al liberalilor, social-democraților și multor altor partide care măcar tac din gură tocmai pt ăa au guvernat și au avut șansa să facă în așa fel încât să nu mai fim o țară de frustrați și stresați în trafic și nu au făcut-o. Ce tupeu trebuie să ai să spui că este foarte grav că nu avem autostrăzi când puteai face ca un geniu al guvernării ce vă prezentați câteva mii de km de autostradă în mandatul dumneavoastră. Aveți vă rog decența să tăceți și să ne lăsați să ne plângem noi.

De exemplu, eu vă condamn pe TOȚI premierii care au condus România după ’90 pt lipsa autostrăzilor, inclusiv pe dumneavoastră. La fel, vă condamn pe toți pt prețul uriaș la benzină și motorină. Sau la energie electrică. Restul foștilor premieri și foștilor miniștri ai Transporturilor au avut măcar decența să TACĂ.

Pe de altă parte, spuneți că nu erau fonduri UE pt infrastructură atunci când ați fost premier. Păi bine domnule Tăriceanu, dar nu duduia economia și aveați cea mai mare creștere economică din Europa?…chiar ne luați de proști? Ați avut și bani și tot, dar ați fost incapabil. Și cu fondurile UE iar mințiți cronic. Fonduri UE pt transporturi au fost disponibile din 2007! Dumneavoastră ați plecat de la guvernare parcă după alegerile din 2008, nu??? Faptul că au fost autorizate târziu Autoritățile de Management pentru fonduri UE din vina cui o fi fost???. Ei bine, a guvernului condus de dvs! Așa că este uluitor cum singurul politician care a guvernat din plin, dar care brusc se solidarizează politicianist cu durerea muritorilor sunteți dumneavoastră!. Oare ce grijă nebună v-o fi apucat?

Reglare de conturi în Alianța de Guvernare? Ați vrut Transporturile, dar nu le-ați obținut? Vă deranjează rezilierile pe care le începe Cuc? Pt că eu refuz să cred că puteți fi atât de ipocrit să fiți dezamăgit de lipsa autostrăzilor….zău!. Măcar puteați învăța de la prietenii dumneavoastră din Ungaria cum se face o autostradă cât ați fost Premier. Nu de alta, dar am observat că le-ați vorbit în maghiară la congresul UDMR și imediat după aceea ei ne-au scuipat în față pe noi, toți românii…Apropo, ați dat măcar un telefon după congresul UDMR să le spuneți: „băi băieți, am fost la Congres, am vorbit în limba maghiară, am vorbit de consens și la nici o zi după voi îmi înjurați poporul?”….ați făcut-o? Eu nu am văzut.

P.S.: Acesta este un text analiză. Pt toți frustrații și cei cu limba în urechea lui Tăriceanu: Nu am nimic personal cu dânsul. Deloc. Sunt reacții și analize firești în democrație.”, a scris Alexandru Cumpănașu.

