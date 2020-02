Andrei Gerea se dezlănțuie pe Facebook făcând un apel public în speranța că prin gestul său Călin Popescu Tăriceanu va face un pas în spate.

„În 2014, odată cu părăsirea de către PNL a familiei liberale europene, am ales să rămân fidel valorilor liberale, alăturându-mă dlui Tăriceanu în proiectul Liberal-Reformator, transformat ulterior în ALDE. Noi, cei din ALDE, am adus o contribuție liberală consistentă la actul de guvernare și am asigurat, în perioada în care PSD a fost principalul partid de guvernământ, balanța necesară, impunând măsuri de dreapta care au contribuit la creșterea economiei și la dezvoltarea mediului de afaceri”, explică Andrei Gerea.

El redă în continuare, începtul decăderii partidului. „Din păcate, după alegerile europarlamentare de anul trecut, ALDE și-a pierdut busola. Deși toate acțiunile noastre au avut ca unic scop proiectul pentru candidatura dlui Tăriceanu la Președinția României, prin deciziile luate acest proiect a fost îngropat și partidul a intrat pe o pantă descendentă. Am rupt alianța de guvernare cu PSD și ne-am avântat în opoziție și într-o aventură politică alături de Pro România (de care am aflat pe Facebook).

Ne-am apucat să strângem semnături pentru dl Tăriceanu pentru ca, peste noapte, să aflăm că dl Tăriceanu renunță la candidatura pentru care am ieșit de la guvernare, în favoarea unui candidat din afara partidului. Această soluție nu numai că nu a servit intereselor ALDE, dar a dus și la ratarea proiectului cu Pro România”.

Greșelile politice ale președintelui Călin Popescu Tăriceanu au continuat, spune Andrei Gerea. ”Fără prea multe regrete, din nou ne-am avântat, de data aceasta în dărâmarea guvernului PSD și susținerea guvernului PNL. În doar o jumătate de an, ALDE si dl. Tăriceanu au devenit neloiali atât electoratului, prin ieșirea de la guvernare și renunțarea sa la candidatura pentru prezidențiale, cât și membrilor săi, prin discuțiile cu PSD și Pro România, asta în timp ce colegii noștri ocupau posturi în guvernarea PNL. Astfel, ALDE și dl. Tăriceanu și-au pierdut cota înaltă de credibilitate avută în fața electoratului și a actorilor politici”.

„Respect cariera domnului Tăriceanu, dar în acest moment domnia sa nu face decât să contribuie decisiv la disoluția ALDE. Am avut lungi și dese discuții cu ceilalți colegi din ALDE. Aceste discuții au conturat ideea că nu mai putem continua așa, subordonând toate acțiunile noastre politice orgoliilor și impulsurilor de moment. Am avut discuții și cu dl Tăriceanu, dar fără rezultat. Astăzi, îi transmit dlui Tăriceanu că este nevoie de o schimbare radicală a atitudinii și acțiunii politice și îi cer să demisioneze de la conducerea partidului și să lase loc cât mai repede unei noi echipe care să relanseze proiectul ALDE.

Nu mă bucur deloc că fac acest apel, dar îl consider o necesitate. Este un ultim demers la care pot recurge în speranța că voi genera reacții care să ajute partidul să iasă din criza de credibilitate în care a ajuns”, încheie Andrei Gerea.

Te-ar putea interesa și: