Tăriceanu a adresat un mesaj special antreprenorilor români, conducătorilor de societăţi comerciale şi membrilor din consiliile de administraţie.

„Se implinesc in curand 3 luni de cand economia mondiala s-a oprit brusc, cum nu a mai facut-o niciodata, de parca pamantul s-a oprit in loc. Aceste luni, in care fiecare a incercat sa se descurce cum a putut, au fost in primul rand dificile pentru voi, pentru angajatii carora nu ati mai putut sa le dati de lucru si pentru familiile lor.

Inca nu vedem luminita de la capatul tunelului, dar trebuie sa ne facem planuri pentru momentul cand o vom vedea. Daca am ratat startul in lupta impotriva coronavirusului trebuie sa fim siguri ca nu vom rata si startul la repornirea economiei.

Ati vazut ca apelurile mele la actuala conducere a tarii de a incepe sa discutam despre masurile care trebuie luate pentru a reporni economia nu au dat rezultate si nu mai am de gand sa incerc cu ei. De aceea vreau sa fac un apel la voi toti sa incepem sa facem aceste planuri pentru momentul cand vom zari luminita de la capatul tunelului si ne vom putea intoarce la treaba”, a scris politicianul pe social media.

Nu trebuie să fim doar reactivi

Şi continuă: „Am ajuns aici si din cauza ca cei care trebuiau sa anticipeze ce urma sa vina, nu au facut-o. Haideti sa nu mai repetam aceeasi greseala. Cei care mizeaza pe scenariul ca viata va reincepe exact de acolo de unde am lasat-o si ca normalul va arata la fel, cred ca gresesc.

Pentru ca nu cred ca se poate gasi o reteta care sa se potriveasca pentru toti, haideti sa fixam care este numitorul comun: masca de protectie si distantarea sociala. Daca suntem toti de acord ca aceste doua lucruri isi vor face loc in viata noastra, putem sa ne gandim cum traim cu ele (…).

Cum se poate organiza un transport de acasa la munca si inapoi, in conditii in care sa se limiteze posibilitatea de raspandire a virusului? Este foarte posibil sa fie nevoie de un program flexibil pentru a evita aglomerarile din transportul in comun. Probabil ca multi dintre angajati vor prefera sa vina cu autoturismul propriu tocmai pentru a se feri de o eventuala infectare asa ca vor trebui identificate cu autoritatile locale spatii pentru parcare. Solutii se gasesc daca anticipam”, mai spune Tăriceanu.

Nu trebuie să ne panicăm daca vor fi angajaţi care vor lua virusul