Biserica Sfântul Nicolae din Târgu Jiu a fost ridicată în 1795. Lucrările, însă au fost terminate 20 de ani mai târziu. Cel mai mult s-a lucrat la pictura interioară. Au fost realizate lucrări de excepție care, în cei 200 de ani, au fost restaurate cu mulți bani de la buget, fiind vorba despre un monument istoric. Parohia a decis să monteze și o centrală termică pentru ca enoriașii care vin la Biserică să nu mai înghețe. Numai că instalatorul care s-a ocupat de lucrare, a montat centrala fix pe o pictură care aparține chiar ctitorilor bisericii. Enoriașii sunt extrem de revoltați. Au fotografiat grozăvia și au postat imaginile pe rețelele de socializare. Mai mult decât atât, îi cer preotului să mute centrala în altă parte.

Centrala a fost montată acum 17 ani

Preotul Adrian Porei, parohul Bisericii Sfântul Nicolae, a declarat pentru EVZ că fotografia este reală, dar nu el este de vină pentru această situație. „Fotografia este adevărată, numai că nu am dat eu găuri prin peretele bisericii care este monument istoric. Înainte a fost o sobă acolo, care era lipită de zid. Gaura era dată și era mult mai mare. Când am montat centrala, acum vreo 17 ani, am pus coșul prin gaura care era făcută de la sobă. Nu am spart noi acolo. Nu aș face așa ceva. Poza, într-adevăr e urâțică. Imaginați-vă că acum 17 ani pictura era nerestaurată. Și atât era de afumată, că nu știai unde e sfântul, unde e fondul picturii. Între timp am restaurat-o. Noi nu am intervenit sub nicio formă să dăm găuri prin peretele bisericii. Resturarea a fost făcută cu toată documentația, cu domnul Claudiu Moldoveanu, este proiect avizat de cei de la Comisia pentru Pictură a Monumentelor Istorice. Ca să zic așa, păcatul nu a fost făcut de mine, era deja. Pe viitor vom găsi o soluție. În prezent lucrez la un proiect și, recunosc, în prezent nu am avut în vedere chestiunea asta (n.red. centrala termică), dar acum mă voi gândi și la acest aspect”, a explicat preotul paroh.

S-au anunțat controale

Şeful Direcţiei Judeţene pentru Cultură Gorj, Pompiliu Ciolacu, a declarat că a dispus un control și că vor merge la faţa locului alături de Poliție, pentru a vedea despre ce este vorba. „Este irelevant faptul că e de ieri sau de cinci ani sau de 17 ani (n.red. centrala termincă). Problema este că, dacă este, nu este în regulă. O să vedem cum s-a ajuns la ideea aceasta, cine a pus-o”, a declarat Pompiliu Ciolacu. Preotul paraoh a declarat pentru EVZ că până în prezent (n.red. Ieri), nu a fost anunțat de acest control, dar „pot veni să vadă despre ce e vorba”.

Primarul vrea să dispară centrala

Marcel Romanescu, primarul Municipiului Târgu Jiu a mărturisit pentru EVZ că este într-adevăr o lucrare pe care nu și-ar mai dori să o vadă. „Am fost la Biserica Sfântul Nicolae, dar până să apară acest subiect public nu am sesizat centrala din interiorul acesteia. Am luat legătura cu preotul paroh de acolo, m-am întâlnit personal cu acesta și mi-a explicat situația. Voi vedea zilele următoare ce pot face în calitate de primar în acest caz. În acest moment trebuie să găsim cea mai bună soluție, cu toate avizele necesare, pentru a o reloca. Este adevărat, este o lucrare pe care nu mi-aș mai dori să o văd vreodată. Am alocat niște bani de la primărie pentru acea biserică și, din câte știu, părintele pregătește un proiect mult mai amplu. În acest proiect s-ar putea introduce și refacerea zonei unde va fi instalaă centrala”, a declarat acesta.

