Livia Pop pare că i-a suflat acest titlul lui Carmen de la Sălciua (foto 2). Livia Pop este una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică populară și de petrecere din zona Ardealului și, pe lângă talentul muzical se poate lăuda și cu un corp de fotomodel.

De curând, Livia Pop a decis să se bucure de pauza impusă de epidemia de coronavirus și să se răsfețe puțin la plajă. Așa că, fără să stea prea mult pe gânduri, a mers la o piscină din apropierea casei sale și acolo a transformat ziua într-una cu adevărat fierbinte. Astfel, cu o întreagă colecție de costume de baie după ea, Livia Pop a făcut o mică ședință foto la piscina cu pricina, dovedind că, în ciuda faptului că nu ține vreo dietă strictă și nici nu face prea mult sport, are un corp care i-ar permite oricând să se transforme într-un fotomodel, potrivit wowbiz.ro.

View this post on Instagram To hot today🍉🍸 A post shared by Carmen De La Salciua (@carmendelasalciua) on Jul 31, 2020 at 7:09am PDT

„Îmi place să fac fotografii, iar uneori, când am o stare de spirit bună, nu mă sfiesc să pozez în costum de baie. De aceea am și făcut aceste fotografii. Mă simt bine, cu adevărat, în corpul meu, așa că am profitat de vremea bună și după ce am ales costumele de baie car eîmi plăceau cum vin pe mine mi-am pus o amică să îmi facă poze”, a declarat Livia Pop pentru sursa citată, cea care s-a despărțit recent de manelistul Blondu de la Timișoara.

„Poate că a fost din cauza geloziei, eram destul de geloși amândoi și, probabil, din cauza asta s-a întâmplat totul. A fost o relație frumoasă, cu bune, cu rele, cât a fost… A durat aproape 3 ani, dar asta e, mergem mai departe. Vă dați seama, poate că și eu îi dădeam motive să fie gelos și el îmi dădea motive să fiu geloasă. Iar asta pentru că în meseria pe care o avem e destul de greu să ții o relație…”, a mai spus Livia Pop, pentru wowbiz.ro.