Republica Moldova. La o lună de la agresiunea violentă comisă în apropierea căminelor Universității Tehnice a Moldovei (UTM), din Chișinău, tânărul de 19 ani este din nou expus public. Filmări în care apare în timpul agresiunilor, fragmente din declarațiile date anchetatorilor și fotografii cu leziunile sale au fost publicate pe internet și distribuite pe scară largă. Postul de televiziune UNU TV a cerut explicații Poliției și Procuraturii din Republica Moldova pentru a afla cum au ajuns aceste informații sensibile în spațiul public, însă nu a primit răspunsuri.

Filmările în care tânărul este agresat și umilit au apărut pe un canal de Telegram. Ulterior, acestea au fost preluate de mai multe site-uri de știri și distribuite în mediul online. Au fost publicate și fragmente din declarațiile pe care victima le-ar fi dat în fața anchetatorilor, precum și fotografii cu leziunile suferite. În plus, în spațiul public au apărut numele unor persoane vizate de anchetă.

Pe internet au fost distribuite și imagini prezentate drept dovezi ale unor presupuse agresiuni comise de același grup asupra altor persoane. Deocamdată, aceste cazuri nu au fost confirmate de anchetatori.

Publicarea materialelor ridică întrebări despre modul în care sunt protejate victimele și informațiile dintr-un dosar penal. Înregistrările și declarațiile ajunse pe internet pot expune din nou persoana agresată, de această dată în fața unui public numeros.

Redacția UNU TV a solicitat în repetate rânduri explicații din partea Poliției și Procuraturii pentru a afla cum au ajuns aceste materiale în spațiul public. Potrivit publicației, niciuna dintre instituții nu a răspuns solicitărilor.

Ministrul Educației și Cercetării din Republica Moldova, Dan Perciun, a declarat că toate cele șase persoane suspectate în acest caz sunt în arest preventiv. Acestea se află în Penitenciarul nr. 10 de la Goian, o instituție de detenție pentru minori și tineri.

În cadrul unei emisiuni, oficialul a spus că în instituția de învățământ în care studiau atât suspecții, cât și victima au fost înregistrate mai multe cazuri de bullying, adică hărțuire și intimidare. Cu toate acestea, amploarea violențelor din acest caz i-ar fi șocat inclusiv pe polițiștii cu care a discutat.

„Poliția cu care am vorbit, mulți din ei în cariera sa nu au văzut așa ceva și, de aceea, eu sper că poziția justiției noastre va fi una foarte clară. Ceea ce s-a întâmplat nu se înscrie în limitele unui simplu conflict sau ale unor probleme tipice între tineri. E ceva inexplicabil și groaznic, care se încadrează în cu totul alte norme și trebuie investigate de procuratură. Sper la o sentință clară”, a declarat Dan Perciun.

Ministrul a cerut, astfel, o reacție fermă din partea justiției. Potrivit acestuia, faptele descrise nu pot fi tratate ca o simplă dispută între tineri.

Agresiunea a avut loc pe 24 septembrie, în apropierea căminelor studențești ale Universității Tehnice a Moldovei, din capitala Republicii Moldova.

Potrivit informațiilor făcute publice, tânărul de 19 ani ar fi fost bătut, supus unor acte umilitoare și degradante și deposedat de bani. În dosar sunt cercetate șase persoane, dintre care patru sunt minore. Toți cei șase au fost reținuți, iar ulterior au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.

Ancheta trebuie să stabilească împrejurările exacte ale agresiunii și rolul fiecărei persoane suspectate. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Pe 15 octombrie, Universitatea Tehnică a Moldovei a anunțat că i-a exmatriculat pe cei șase elevi implicați în incident. Instituția a precizat că tânărul agresat beneficiază de asistență psihologică.