Tânără dispărută de acasă. Tatăl face un apel disperat. Prima ipoteză: RĂPIRE

O tânără de 19 ani a fost dată în urmărire națională, după ce a dispărut de acasă în urmă cu o lună, familia fiind de părere că aceasta a fost răpită.





Andreea Nadia Tantu a fost văzută ultima dată pe 12 februarie, iar tatăl fetei, care crede că fata a fost răpită, a făcut apel la poliție.

Ea a plecat de acasă pentru a se întâlni cu un băiat iar polițiștii au descoperit că telefonul fetei s-a aflat pentru o perioadă la el, apoi l-a vândut.

Tânara are aproximativ 1,60 m, 47 de kilograme, pãr brunet, drept si lung, construcție atleticã, ochi cãprui. Ca semn distinct, tânãra are o cicatrice în urma unei operatii de apendicitã. La data disparitiei era îmbcãcatã cu o geacã de tercot de culoare bleumarin, cu glugã cu puf de culoare roz, pantaloni bleumarin si ghete pânã la gleznã, din piele de culoare neagrã. A fost vãzutã ultima oarã la data de 12.02.2018, scrie vremeanoua.ro.

„Fata a plecat de acasã pentru cã a sunat-o un prieten de-al ei, ca sã se întâlneascã cu el. Si nu am mai dat de ea. N-am mai auzit-o, n-am mai vãzut-o. Nu s-a mai întors. În schimb, am gãsit telefonul fetei, un Iphone de 2.000 de lei cel putin, la prietenul cu care s-a întâlnit. De fapt, nu la el, ci la un alt tip din Bârlad, care l-a cumpãrat de la el, cu 550 de lei! Telefonul are aplicatie prin care poate fi gãsit si dacã nu stii parola la aplicatia respectivã, nu poti folosi telefonul.

Omul care l-a cumpãrat, a vãzut numele meu pe telefon si a realizat cã acel telefon este suspect. M-a chemat si mi-a zis de unde l-a cumpãrat: de la prietenul fetei, cel care a chemat-o si a vãzut-o ultimul. Când l-am întrebat de unde are telefonul, ne-a zis cã fata i l-a dat lui în contul unei datorii! Dacã nici asta nu este suspect! Nu stiu ce-a declarat la politie, dar este foarte suspect. Vã rog, dacã puteti, scrieti ca sã ne contacteze cine stie ceva de fata mea. O fi ea majorã, are 19 ani, dar numai cine nu-i pãrinte nu stie cã poate sã aibã si 50 de ani, tot copilul tãu este si te îngrijorezi când pãteste ceva”, a spus Ioan Tantu, tatăl fetei.

