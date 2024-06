Taiwanul acuză presiunile Chinei. Președintele de la Taipei respinge pretențiile regimului comunist

Taiwan nu va ceda presiunilor Chinei și nu va accepta stăpânirea autorităților de la Beijing. Președintele de la Taipei, Lai Ching-te, acuză metodele de constrângere ale regimului comunist.

Preşedintele Lai Ching-te a declarat că guvernul comunist recurge la „metode netradiționale” pentru a determina insula să accepte stăpânirea chineză. El a declarat că nu va ceda presiunilor și amenințărilor cu războiul.

Lai Ching-te a susținut o conferință de presă în care a vorbit despre metodele de constrângere ale Chinei comuniste. El a declarat că Taiwan „nu va ceda” în faţa presiunilor tot mai intense, de la Beijing, relatează AFP. Pe lângă amenințările militare, regimul comunist recurge și la alte metode de intimidare, considerate netradiționale.

Este prima conferință de presă susținută de președintele Lai Ching-te, la finalul primei luni de mandat.

Beijingul şi-a intensificat în ultimii patru ani presiunea militară şi politică împotriva insulei Taiwan, guvernată democratic. Luna trecută, China a organizat manevre militare în vecinătatea insulei, în contextul învestirii noului președinte. Lai Ching-te, care a preluat funcţia în ianuarie, este considerat un politician „separatist”, de către Beijing.

As my 1st month in office wraps up, I held a press conference today to announce national-level policy plans addressing climate change, societal resilience, & health. Hand in hand, our government & people will work toward an even more secure future for #Taiwan & the world. pic.twitter.com/cXpRVXs2gx

— 賴清德Lai Ching-te (@ChingteLai) June 19, 2024