A murit Sven-Goran Eriksson. Marele antrenor suedez a fost răpus de cancer

Suedia. Sven-Goran Eriksson a murit. Marele antrenor suedez avea 76 de ani şi suferea de cancer. El s-a retras din fotbal în anul 2023, de la conducerea echipei de fotbal IF Karlstad.

Tehnicianul nu-și făcea speranțe în legătură cu finalul său, dat fiind diagnosticul pe care l-a primit. În urmă cu câteva zile, și-a luat rămas bun de la lume printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

Fostul tehnician suedez a murit luni, 26 august din cauza bolii aflată în stadiu terminal. Sven-Goran Eriksson și-a luat rămas bun de la cei ce l-au cunoscut și l-au apreciat, în urmă cu câtva timp. El a transmis un mesaj de adio, într-un documentar care îi este dedicat, difuzat de Prime Video. Cu acest prilej, antrenorul aflat în faza terminală a bolii și-a exprimat speranța că va rămâne în amintirile celorlalți.

Dorința lui Sven-Goran Eriksson a fost ca ceilalți să-și amintească de el nu ca despre un om bun, ci ca despre un tip pozitiv. El a mulțumit tuturor celor care au legătură cu fotbalul, de la antrenori la jucători și suporteri pentru cariera fantastică. Totodată le-a urat să-și trăiască viața și să aibă grijă de ei.

La scurtă vreme după anunțul morții lui Sven-Göran Eriksson, Federația engleză de fotbal a postat un mesaj de condoleanțe pe platforma X. Antrenorul suedez a condus Anglia pentru cinci ani, între 2001 și 2006

Eriksson a afirmat, în luna ianuarie, după ce a fost diagnosticat cu cancer pancreatic, că-și dorește să fie incinerat. El a indicat și locul în care vrea să-i fie împrăștiată cenușa.

We are deeply saddened that Sven-Göran Eriksson, who managed the #ThreeLions from 2001 to 2006, has passed away aged 76.

Our thoughts are with his family and friends at this time.

Rest in peace, Sven. You will be greatly missed ❤️ pic.twitter.com/aLtqWAG8K4

— England (@England) August 26, 2024