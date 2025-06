Sute de mii de persoane la parada lui Trump: „America va fi mai puternică ca niciodată”

Donald Trump a fost extrem de încântat de marea paradă militară desfășurată la Washington, cu ocazia aniversării sale de 79 de ani.

Evenimentul, organizat oficial pentru a marca 250 de ani de la înființarea armatei americane, a avut loc într-un context social tensionat, marcat de proteste masive împotriva politicilor președintelui.

Aproape 7.000 de soldați, 150 de vehicule militare și zeci de aeronave au participat la defilare, timp de două ore, în fața unei audiențe estimate de Casa Albă la 250.000 de persoane.

Trump a aplaudat în repetate rânduri militarii și s-a ridicat frecvent în picioare pentru a-i saluta. La finalul paradei, într-un discurs scurt, i-a numit pe soldați „eroi și legende”, afirmând că „țara noastră va fi în curând mai mare și mai puternică ca niciodată.” Seara s-a încheiat cu un concert și focuri de artificii, bugetul evenimentului ridicându-se la 45 de milioane de dolari.

'For me that was the first moment tonight where you got the sense that you could be at a Trump rally, it hasn't been like that over the course of the evening'@Stone_SkyNews reflects on Donald Trump's speech at the military parade in Washingtonhttps://t.co/xRQfrWQ9LI pic.twitter.com/NiuSWkwQcw

— Sky News (@SkyNews) June 15, 2025